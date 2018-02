Ludovica Valli e Mattia Briga si sono lasciati?/ Lo sfogo del rapper allarma i fan ma la verità è un'altra!

Ludovica Valli e Mattia Briga si sono lasciati? Il rapper posta su Instagram una frase che allarma i fan, ma l'ex tronista di Uomini e Donne chiarisce tutto

26 febbraio 2018 Anna Montesano

Ludovica Valli e Mattia Briga

Cosa sta accadendo tra Ludovica Valli e Mattia Briga? Nella ultime settimane si è spesso parlato di una presunta storia d'amore nata tra i due, storia confermata da moltissimi indizi social oltre che segnalazioni di baci tra i due con tanto di foto. Una coppia, quella del rapper ex di Amici e dell'ex tronista di Uomini e Donne, che sembra preferire rimanere lontana dai riflettori; eppure nelle ultime ore si torna inevitabilmente a parlare della coppia a causa di uno sfogo social di Briga. In una story su Instagram, il rapper scrive: "Tu entri nei cuori delle persone e cominci a rovistare, come se fossero cassonetti della spazzatura. Entri e cerchi di tirare fuori qualcosa che possa essere utile per te, così in quel momento ti senti appagata. - e ancora - Poi però ti annoi, giri la testa nella tua stanza, e non riesci nemmeno a muoverti, perché tutte queste cose le hai ammucchiate e accumulate insieme solo per la paura di rimanere non sola, ma senza niente. E non c'è niente di male, credimi, a volere qualcosa. Basta cercarla nel posto giusto".

LUDOVICA VALLI SBOTTA: "VI SBAGLIATE ALLA GRANDE!"

Parole che hanno fatto scattare l'allarme dei fan della coppia che hanno immediatamente iniziato a sospettare di una rottura tra i due. La verità, però, sembra essere un'altra ed è un'altra story di Briga a palesarlo. In questa si vede uno scatto all'interno di un'auto e lo stereo di questa collegato all'iphone di Ludovica Valli. Una prova inconfondibile del fatto che i due, poco fa, erano insieme e non di certo separati. La conferma che tra la coppia procede tutto per il meglio arriva da uno sfogo di Ludovica che, in risposta alle accuse di tanti fan proprio per la questione "presunta rottura con Briga", sbotta e scrive: "Mi avete abbastanza stancata... Il post di Mattia non è riferito a me né a qualsiasi altra persona. Mattia nella sua vita è uno scrittore [...] Se voi siete persone poco intelligenti e frustrate e pensate anche solo minimamente che una persona possa scrivere determinate cose di un'altra persona vi sbagliate alla grande!"

