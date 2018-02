MALTEMPO, I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA/ Caos Rai: Agorà comincia in ritardo, Storie Italiane senza pubblico

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Il maltempo che si è abbattuto sull'Italia nelle ultime ore sta creando molti disagi, con conseguenze anche per chi lavora in televisione. Tra programmi senza pubblico e altri saltati, è una giornata da dimenticare in Rai. Il programma “I Fatti Vostri”, ad esempio, non andrà in onda oggi. Lo ha annunciato Giancarlo Magalli attraverso la sua pagina Facebook: «Causa mancato arrivo di pubblico, tecnici, ospiti e conduttori oggi I Fatti Vostri non va in onda. Ci vediamo domani», ha scritto il conduttore. Il volto storico della trasmissione di Raidue ha poi pubblicato una foto di un giardino innevato con panchine, sedie e alberi completamente imbiancati, spiegando poi ai suoi fan che quell'immagine è lo scenario che appare dalla sua abitazione. L'ondata di gelo siberiano Buran ha dunque interrotto la messa in onda odierna de “I Fatti Vostri”, di conseguenza salta anche il consueto angolo dell'oroscopo di Paolo Fox.

MALTEMPO, SALTA I FATTI VOSTRI: CAOS IN RAI

Buran permettendo, Giancarlo Magalli, Laura Forgia e Giò Di Tonno torneranno con il comitato a far compagnia domani al pubblico de “I Fatti Vostri”. Il tradizionale appuntamento non va in onda a causa del maltempo che ha colpito Roma. L'annuncio è arrivato anche attraverso il profilo Twitter di Raidue. «Avvisiamo gli utenti di #Rai2 che per problemi legati al maltempo, la trasmissione "I fatti vostri" oggi non andrà in onda e al suo posto verrà trasmessa “Sereno Variabile” e “Dream Hotel - Sri Lanka”. Ci scusiamo per il disagio». Ironia della sorte, è stato scelto il programma dal titolo “Sereno Variabile”. Anche altri programmi Rai capitolini hanno dovuto fare i conti con i disagi causati in queste ore dal maltempo: Storie Vere e Agorà sono andati in onda senza pubblico in studio, il secondo peraltro è cominciato pure in ritardo. Intanto Antonella Clerici, attesa a breve on air con la “Prova del Cuoco”, ha pubblicato un video del suo cane alle prese con la neve.

Avvisiamo gli utenti di #Rai2 che per problemi legati al maltempo, la trasmissione "I fatti vostri" oggi non andrà in onda e al suo posto verrà trasmessa "Sereno Variabile" e "Dream Hotel - Sri Lanka".

Ci scusiamo per il disagio. — Rai2 (@RaiDue) 26 febbraio 2018

Qualche minuto di ritardo ma ci siamo. Buongiorno da @serenabortone e tutti noi di #agorarai! #nevearoma pic.twitter.com/HgUgxtaxMI — Agorà (@agorarai) 26 febbraio 2018

