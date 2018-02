Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne, deluso dal ritorno di Lorenzo alla corte di Sara

Al trono classico di Uomini e Donne, Nicolò Fabbri non nasconde la sua delusione dopo aver saputo che Sara ricomincerà a frequentare anche Lorenzo Riccardi.

26 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Fabbri

A inizio anno Sara Affi Fella ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di far tornare in studio come corteggiatore Nicolò Fabbri, la recente "non scelta" di Sabrina Ghio. Nella puntata di oggi del trono classico vedremo una nuova esterna della tronista con Nicolò, in cui lui le fa una sorpresa in albergo e le regala il peluche gigante del coccodrillo Dino che aveva ricevuto in regalo da sua madre da bambino. Per Nicolò è un oggetto molto importante. Il corteggiatore però ci rimane male quando scopre che Sara vuole riportare in esterna Lorenzo Riccardi. I due discutono un po’: Lorenzo le piace e vorrebbe arrivare alla scelta finale consapevole dei suoi sentimenti. Nicolò non nasconde la sua delusione e la tronista inizia a piangere. Alla fine lui l’abbraccia e le dà qualche bacio. Ora che Sara ha deciso di ricominciare la conoscenza con Lorenzo, come cambierà la situazione di Nicolò? A fare il tifo per lui c’è Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella.

Nicolò Fabbri pronto ad una vita di coppia?

Il calciatore napoletano ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Gossipetv' nella quale smentisce di aver dichiarato di voler andare a corteggiare Sara a Uomini e Donne: “Non mi è mai passato per la testa di andare a corteggiare Sara perché è un ambiente che non mi appartiene. Sarei fuori luogo. L’ex fidanzato della tronista che fa il corteggiatore? Non mi sembra il caso. Non succederà, ve lo posso garantire. Le voglio molto bene, ma non credo di essere più innamorato. Ormai sono passati quattro mesi”, ha detto Nicola. Il ragazzo ha anche aggiunto che esclude un possibile ritorno di fiamma con la tronista. Per quanto riguarda i corteggiatori di Sara, non prova simpatia per Lorezo Riccardi: “Dichiararsi per Nilufar e poi tornare da Sara? Una recita. Mi meraviglia il fatto che la mia ex fidanzata abbia accettato una cosa del genere: non è da lei. Ho visto solo tre puntate di questo trono, non vedo interesse da parte di Lorenzo per nessuna delle due”. Secondo Nicola, Sara potrebbe scegliere proprio Nicolò Fabbri: “Forse sceglierà Nicolò perché l’ha chiamato lei, anche se questa cosa mi ha turbato visto che lui è stato un ex tentatore di Temptation Island”.

