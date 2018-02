Nicolò Ferrari/ Uomini e donne: "Tu devi uscire da qua con me", video

Nicolò Ferrari pronto per conquistare Nilufar a Uomini e donne: "Tu devi uscire da qua con me", queste sono le parole usate in esterna dal corteggiatore

26 febbraio 2018 Hedda Hopper

Nicolò Federico Ferrari, Uomini e donne

Il trono classico e la nuova puntata di Uomini e donne ci regalano un altro colpo di scena per quel che riguarda Nilufar Addati e i suoi corteggiatori e, in particolare, Nicolò Ferrari. L'ex rampollo di Riccanza ha trovato uno zoccolo duro di pubblico pronto a scommettere che sia tornato in tv solo per popolarità e per farsi notare e non per altro. Nei giorni scorsi il corteggiatore ha pianto ed è scappato dallo studio seguito dalla corteggiatrice ma oggi tornerà più forte di prima e, soprattutto, più combattivo. Proprio grazie al video anteprima della puntata, che potete vedere cliccando qui, il corteggiatore si mostra pronto a conquistare la tronista che non sta attraversando proprio un bel momento per via di Lorenzo, degli haters e tutto quello che peggiora la sua insicurezza.

NILUFAR PRONTA A LASCIARSI ANDARE CON NICOLO'?

I due in esterna sembrano davvero molto complici e quando lui le dice: "Tu devi uscire da qua insieme a me", lei conferma con un sorriso anche se sembra lontano il momento della scelta. Nilufar è davvero molto coinvolta da altri corteggiatori e Nicolò è arrivato tardi, almeno secondo quello che il pubblico a casa ha avuto modo di percepire. Cosa succederà tra di loro? Forse l'ex rampollo riuscirà davvero a bruciare le tappe e conquistare la bella napoletana? Da quello che possiamo sapere grazie alle anticipazioni di oggi sembra proprio che Nilufar non si sbilancerà parlando di lui dato che sarà presa dal ritorno di Lorenzo alla corte di Sara Affi Fella. Sarà questo quello che cambierà le cose anche tra Nilufar e Nicolò? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate.

