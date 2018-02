Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 26 febbraio 2018: Leone pronto a cambiare

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 26 febbraio 2018, previsioni: Toro con le idee chiare, Leone pronto a cambiare, Sagittario in difficoltà è in fase di stallo, Vergie in cerca di risposte

26 febbraio 2018

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 26 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox nei minimi dettagli andandolo ad analizzare segno per segno. Partiamo dai segni di Ariete e Leone. Ariete: il mese di marzo sta per arrivare con tutta una serie di novità e notizie positive. Per chi sta aspettando qualche evento, come una vittoria che sia piccola o grande vittoria. Attenzione a Saturno dissonante per quanto riguarda la realizzazione di un progetto o l'inizio di una nuova attività. Il segno si sente molto fiero, pronto sempre ad affrontare le cose senza mai chiedere l'aiuto di nessuno o un appoggio. Questo atteggiamento è qualcosa di molto positivo. Alcune volte è importante curare se stessi e quindi risparmiarsi. Una giornata molto importante per i sentimenti. Leone: queste sono delle giornate nettamente migliori. La fase più difficile del mese di febbraio è ormai passata. E' probabile che possa esserci la possibilità di iniziare a pensare di effettuare una scelta nuova.

TORO IDEE CHIARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo ora pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Un leggero calo colpisce il segno del Toro che però ha le idee abbastanza chiare su come migliorare questa situazione abbastanza critica. In amore vi è una grande forza per il Cancro. Chi nel passato ha vissuto una crisi può adesso pensare a una nuova fiamma. La Vergine vive settimane di riflessione, in cui si deve evitare di vivere dei problemi e delle complicazioni. Sarà quindi importante cercare di trovare delle risposte. Il Sagittario è in una fase di stallo e sicuramente si deve riuscire a trovare la forza per uscire da questo stato di fermo che non regala evoluzioni positive. Non si riesce però ad uscire da questo disagio per provare ad essere più tranquilli. Il problema più grande è che in questo momento iniziano a pesare anche le cose più semplici e ci si scalda anche per poco.

LEONE PRONTO A CAMBIARE, TOP E FLOP

Partiamo dall'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 26 febbraio 2018, di Paolo Fox dai segni top e flop. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Molti Leone in questa fase si sentono pronti per variare la propria vita lavorativa, intraprendendo nuove strade che vadano verso delle nuove mete o altri interessi. Una serie di novità positive sta per travolgere l'Ariete e possono arrivare sia una piccola che grande vittoria in base al contesto in cui si sta vivendo al momento. Settimana particolare per i nati sotto il segno dei Gemelli che devono evitare di sentirsi a disagio visto che la fase ormai negativa è alle spalle. Presto potrebbero essere risolte diverse cose interessanti, ma a volte si rischia di esagerare. Giornate di forza per l Cancro che per certi aspetti si sente un po' troppo battagliero e rischia di complicarsi la vita.

