POINT BREAK/ Su Italia 1 il film con Luke Bracey e Edgar Ramirez (oggi, 26 febbraio 2018)

Point Break, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Luke Bracey, Edgar Ramirez e Teresa Palmer, alla regia Ericson Core. La trama del film nel dettaglio.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST LUKE BRACEY

Point Break, il film in onda su Italia 1 oggi, lun edì 26 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola thriller del 2015 che è stata diretta da Ericson Core (Fast and furious, Daredevil, Payback - La rivincita di Porter) ed interpretata da Luke Bracey (Hacksaw Ridge, The best of me - Il meglio di me, The november man), Edgar Ramirez (Hands of stone, La ragazza del treno, Liberaci dal male) e Teresa Palmer (Warm Bodies, Lights out - Terrore nel buio, The coice - La scelta), che aveva già collaborato con Bracey sul set di Hacksaw Ridge. Il film è il remake dell'omonima pellicola del 1991 diretta da Kathryn Bigelow ed interpretata da Keanu Reeves e Patrick Swayze. La colonna sonora è stata curata da Junkie XL, compositore e polistrumentista di musica elettronica che ha già lavorato nel settore delle colonne sonore in pellicole come Mad Max - Fury road, Deadpool e Justice League. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POINT BREAK, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Johnny Utah (Luke Bracey) è un agente federale da poco arrivato a Los Angeles per fare luce su una serie di rapine. Ben presto l'agente elabora una teoria secondo cui i colpevoli praticano degli sport estremi. Le rapine infatti, secondo le teorie dell'agente, servono a finanziare il loro costoso stile di vita. Le rapine avvengono solo d'estate, così Utah ipotizza che i surfisti in inverno si trasferiscano con il denaro rubato in altre parti del mondo dove coltivare i loro sport preferiti. Johnny stesso è un ex atleta di vari sport estremi e quotatissimo youtuber, che ha deciso di porre fine alla sua carriera in seguito alla morte di un suo carissimo amico. Indagando Johnny conosce Bodhi (Edgar Ramirez), un altro appassionato di sport estremi che intende spingersi fino ai limiti umani e raggiungere così l'illuminazione spirituale. I due diventano ben presto amici, mentre Johnny si finge nuovamente uno sportivo per scoprire informazioni utili all'indagine. La svolta arriva quando, durante l'ennesima rapina, Johnny crede di riconoscere nei criminali mascherati alcuni dei suoi nuovi amici, fra cui lo stesso Bodhi. Proprio la presenza dell'amico sotto la maschera del rapinatore impedisce a Johnny di intervenire con decisione e permette ai malviventi di farla franca ancora una volta. Johnny però è sulle loro tracce.

© Riproduzione Riservata.