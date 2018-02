POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso continua a parlare del "canna-gate"?

Oggi, lunedì 26 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi 2018 in vista della diretta di domani sera.

26 febbraio 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Lunedì mattina di festeggiamenti per Barbara D’Urso che ieri con Domenica Live è stata la regina indiscussa della programmazione tv: il programma di Canale 5 è stato visto da 2.767.000 spettatori (14.1%) nella presentazione, 3.366.000 (17.6%) in Attualità, 3.379.000 (18.4%) nelle Storie, 3.361.000 (18.6%) nella prima parte e 2.815.000 (14.4%) nell’ultima parte dedicata alle Elezioni. “Buongiornooo!! E anche ieri Domenica Live ha preso il voloooo! Picchi del 22% di share e di QUATTRO milioni di spettatori!! Oltre OTTO milioni di contatti!! Pop e politica, la nostra formula che vola sopra ogni competitor! Arriviamo anche a DODICI punti di distacco da tutte le altre reti! Vi amo #domenicalive #ladomenicadegliitaliani #sceglietesempreloriginale #laverità #auditel #volarealto #colcuore”, ha scritto su Instagram poco fa Carmelita ringraziando il suo pubblico. Tra gli argomenti più discussi della puntata il “canna-gate” dell’Isola dei Famosi, di cui si parlerà anche a Pomeriggio 5 quest’oggi, lunedì 26 febbraio, in vista della diretta serale di domani martedì 27 febbraio.

Continuano le indagini sul "canna-gate"

Durante la lunga diretta di Domenica Live, Barbara D’Urso ha dedicato più di due ore al “canna-gate” dell’Isola dei famosi, con tanto di macchina della verità. In studio c’era ovviamente Eva Henger, “rea” di aver lanciato accuse pesanti verso Francesco Monte. Ieri la ex porno diva si è confrontata sulla sua versione dei fatti con Cecilia Capriotti e Craig Warwick. L’attrice ha ammesso di aver visto fumare Francesco Monte ma di non poter dire se si trattasse di sigarette o canne, però conferma la volontà della Henger di voler denunciare la cosa prima di sapere della nomination. Il sensitivo ha smentito di sapere della droga e decide di sottoporsi alla macchina della verità. A un certo punto Valerio Stafelli e Max Laudadio di Striscia La notizia entrano in studio per fa ascoltare un audio a Barbara D’Urso. La conduttrice, l’unica ad aver sentito la registrazione, si è rivolta ad Alessia Marcuzzi di trattare la questione in trasmissione: “Barbara D'Urso ascolta un audio recato da quelli di Striscia riguardo al canna-gate. Cinque minuti di diretta televisiva in silenzio. Pura avanguardia #IsolaDeiFamosi2018 #domenicalive”, ha commentato un utente su Twitter. Entra in studio la macchina della verità. La prima che si è sottoposto alle domande della conduttrice è Eva Henger. I risultati della macchina sembrano avvalorare la sua versione. Gli altri naufraghi stanno mentendo? Settimana prossima verranno sottoposti al test Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick.

© Riproduzione Riservata.