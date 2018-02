Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Ospiti speciali a Uomini e donne con una lettera per Maria De Filippi

Per la prima volta dalla scelta o, meglio, ancora prima, Paolo Crivellin e Angela Caloisi torneranno in studio a Uomini e donne per raccontare della loro vita insieme.

26 febbraio 2018 Hedda Hopper

Per la prima volta in studio a Uomini e donne in versione fidanzati, Paolo Crivellin e Angela Caloisi. La puntata del trono classico che aprirà questa settimana vedrà la coppia ospite per raccontare le loro sensazioni e tutto quello che sta succedendo dopo il sì di Angela e la scelta di Paolo. Il tronista ci ha messo un bel po' a scegliere ma il fatto che il suo momento sia stato ben studiato e che, soprattutto, sia andato in scena senza il pubblico in studio e quindi senza spoiler, ha reso tutto più emozionante, come non accadeva da molto tempo. Nella puntata di oggi, 26 febbraio, Maria De Filippi saluterà la neo coppia con Paolo Crivellin e Angela Caloisi. I due saranno in studio ad oltre un mese dal momento della scelta e lo faranno per raccontare le loro prime settimane insieme.

I DUE IN STUDIO COME COPPIA, BALLERANNO INSIEME?

In particolare, lui confermerà i sentimenti che prova per la bella Angela ma avrà belle parole anche per Maria De Filippi alla quale dedicherà una lunga lettera per ringraziarla pubblicamente. L'emozione in studio e a casa non mancherà mentre Angela confermerà che l'intesa con Paolo non solo è molto grande ma è ben al di sopra di quello che lei stessa pensava. Di fatto è la prima volta che i due si troveranno in studio insieme visto che la scelta, per volere di Paolo, è avvenuta in un locale lontano da quelle poltrone rosse e quei petali che hanno sancito molte coppie del programma. I due avranno finalmente l'opportunità di fare il loro primo ballo insieme in studio sotto una cascata di petali? I fan del programma e della coppia sperano proprio di sì.

