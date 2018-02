RICCARDO MANDOLINI / Il figlio di Nadia Rinaldi: "Mi piace recitare e scrivere"

Riccardo Mandolini, figlio di Nadia Rinaldi, si racconta in un'intervista a Today.it parlando del rapporto con la madre ma anche delle sue aspirazioni per il futuro.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Nadia Rinaldi e Riccardo Mandolini

Riccardo Mandolini segue le orme della madre Nadia Rinaldi, che ha sempre accompagnato dietro le quinte di film e teatri fin da quando era un bambino. Ora quei ricordi si stanno trasformando per lui in vera passione per la recitazione, come precisa in una recente intervista rilasciata al sito Today.it. In essa, il giovane figlio d'arte ripercorre i suoi primi passi nel fondo dello spettacolo, raccontando anche la più grande soddisfazione avuta fino a questo momento: "Ho capito che mi piace la possibilità di interpretare personaggi, quella magia di raccontare in poche battute mille sfaccettature di una personalità. Non mi interessa esclusivamente il discorso di apparire di fronte alla telecamera, ma mi affascina il lavoro nella sua totalità: anche scrivere, costruire un protagonista". Ma è al padre Mauro che deve il più importante risultato ottenuto fino ad oggi: "Aver firmato la sceneggiatura di “Lasciami volare”. Ne sono coautore insieme a mio padre. È uno spettacolo tratto da una storia vera, quella di un ragazzo che si è suicidato sotto effetto di stupefacenti. Avevo 15 anni e papà ha pensato di coinvolgermi nella stesura del testo per portare il mio sguardo di adolescente".

Riccardo Mandolini e il rapporto con la madre Nadia

Nell'intervista rilasciata a Today.it, Riccardo Mandolini parla anche del rapporto con i suoi genitori che gli hanno insegnato a prendersi le proprie responsabilità fin da quando aveva 13 anni. La madre Nadia Rinaldi, in particolare, rappresenta per lui anche un'amica con la quale poter parlare per quanto riguarda la scuola, le ragazze o qualsiasi altra problematica. E di lei apprezza soprattutto il suo carattere: "Ammiro la sua capacità di essere sempre solare. Di riuscire a trovare il lato positivo delle cose anche nelle situazioni più difficili. Difetti non so trovarne. Mamma è una donna molto dolce, non è solo la litigata con Rosa Perrotta o con Lemme". Riccardo racconta comunque di essere rimasto offeso durante la breve avventura della madre a L'Isola dei famosi 2018, perché lei non gli ha fatto gli auguri per il 18° compleanno. Solo in seguito ha scoperto che la canzone che Nadia ha dedictto al figlio non è andata in onda per esigenze di copione.

© Riproduzione Riservata.