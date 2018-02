Romina Power / “Dov’è la libertà?”, sgomento social dopo un messaggio: ecco cosa è successo

Romina Power e lo sgomento social dopo un messaggio: “Dov’è la libertà?”, ecco cosa è successo all'artista americana e la sua paura contro le armi negli Stati Uniti, le sue parole.

26 febbraio 2018 Valentina Gambino

Romina Power

Romina Power è un'artista molto social. L'ex moglie di Al Bano, proprio nell'ultimo periodo aveva incendiato il web, tra scatti con l'ex marito e dichiarazioni in TV. L'artista americana ha lanciato un nuovo messaggio agli estimatori e molti sono rimasti a bocca aperta: cosa è accaduto? Solo qualche settimana fa, la cantante si era scagliata contro il settimanale DiPiù, per le dichiarazioni distorte che aveva riportato dopo avere intervistato sua sorella. Per Romina infatti, quello era solo un tentativo per fare litigare le due: "Ho parlato con mia sorella, le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci". "Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me", aggiunge la Power, "e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci".

Romina Power, il messaggio indignato

Cosa è successo invece nelle ultime ore? Romina Power ha postato una immagine che ritrae la statua della Libertà con le mani sul viso, in lacrime. e di seguito ha voluto parlare della vendita delle armi negli Stati Uniti: “Sono profondamente vergognata per cosa è diventato questo paese , dove anche un minorenne può acquistare un arma da fuoco a ripetizione automatica e compiere stragi come l’ultima avvenuta in una scuola media a Parkland in Florida”, scrive l’artista su Instagram. Romina Power poi, prende le distanze sulla legge americana che autorizza la vendita di armi e così, con tutto il disappunto possibile, esprime il suo punto di vista concludendo: “Dov’e’ la liberta’? Se non c’è la libertà di vivere?”. Proprio di recente, l’ex moglie di Al Bano aveva raccontato della volontà di ritornare in Italia in quanto in America sembrava non sentirsi più sicura: deciderà di trasferirsi a Cellino San Marco?

