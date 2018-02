SANDRA MILO/ Video: "Lo spettacolo non perdona, dopo Vanina Vanini fui emarginata" (Che fuori tempo che fa)

Video, Sandra Milo racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa, quando, ad esempio, passò dall'essere Vanina Vanini a Canina Canini.

26 febbraio 2018 Francesco Agostini

Sandra Milo

Sandra Milo è stata una delle attrici più intense e poliedriche della nostra storia cinematografica, una che ha lavorato anche con un grande regista come Federico Fellini. La grande attrice ha parlato alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni del suo luccicante passato come attrice, umn mestiere che ha sempre preso molto seriamente fin dagli esordi. Eppure, all'inizio, non aveva puntato direttamente al cinema: "Ricordo che i primi tempi lavoravo come modella, mi facevano fare delle foto ma non parlavo mai. Il mondo della moda è così. Poi però mi stufai di avere un ruolo passivo e allora sapete cosa feci? Mollai il mio fidanzato dell'epoca e mi fiondai dritta dritta a Roma per lavorare nel mondo del cinema. Sentivo che quell'universo apparteneva a me. Roma, poi, era una città bellissima, non come adesso. C'era la volontà di voler uscire da un periodo brutto come la guerra, si voleva ricostruire la vita, c'era tanta passione. A Cinecittà c'erano tantissimi giovani pieni di speranza. Mi innamorai subito di questa realtà." Di questo e altro si parlerà a Che fuori tempo che fa.

CANINA CANINI

Come sappiamo molto bene, comunque, il mondo dello spettacolo è un mondo crudele. Lo è adesso, nel 2018, ma non dobbiamo credere che non lo fosse nemmeno prima, negli anni sessanta. A raccontarlo, sempre su Tv, Sorrisi e Canzoni è sempre Sandra Milo: "Entrare nel mondo del cinema per me fu facilissimo, anche se devo dire che diventai famosa prima in Francia e poi in Italia. I primi tempi lavorai subito con grandi attori come Belmondo o Alain Delon. Poi arrivò il successo anche qui da noi, almeno fino a Vanina Vanini." Continua Sandra Milo: "Fu terribile. Ero la protagonista assoluta di un film di Roberto Rossellini, una pellicola prodotta addirittura dalla Metro Goldwyn Mayer. Quando arrivai a Venezia ero considerata quasi una dea. Ricordo che andai a fare il bagno e accanto a me c'erano almeno una ventina di persone.. non mi lasciavano sola una minuto. Poi, però, ci fu la proiezione del film e fu un flop. I giornalisti mi stroncarono severamente e mi ribattezzarono da quel giorno Canina Canini. Nessuno mi chiamò per un bel periodo dopo quel film, fui davvero emarginata dal mondo del cinema."

FELLINI E TOGNAZZI

L'emarginazione, però, non durò moltissimo. Sandra Milo era comunque un'attrice affermata e godeva di amicizie importanti, come quella di Federico Fellini, di cui poi divenne anche amante. Di Fellini Sandra Milo ha, chiaramente, un bellissimo ricordo: "Sul set Federico era straordinario con gli attori, con tutti. Non potevi nascondergli nulla perché lui aveva come la capacità di guardarti dentro in qualche modo. Era un regista straordinario." Sul set, comunque, Sandra Milo ne ha viste davvero tante, compreso qualche piccolo screzio avvenuto con alcuni grandi attori dell'epoca.

Ad esempio, con Ugo Tognazzi, che lei non voleva assolutamente baciare sule set: "Certi attori non volevo baciarli e tra questi uno fu anche Ugo Tognazzi e lo dissi immediatamente al regista. Quando lo seppe lui mi venne vicino e mi disse: 'Ma guardi signorina che io i denti me li lavo tutti i giorni col dentifricio, eh?', ma io non ne volli assolutamente sapere." Continua l'attrice, da poco impegnata nell'ultimo film di Gabriele Muccino: "Ma non sempre le cose sono andate così. Ad esempio, non faticavo affatto a baciare uno come Marcello Mastroianni..."

