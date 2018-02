SPIDER/ Su Iris il film diretto da David Cronenberg (oggi, 26 febbraio 2018)

Spider, il film in opnda su Iris oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Ralph Fiennes, Miranda Richardson e Gabriel Byrne, alla regia David Cronenberg. La trama del film nel dettaglio.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST RALPH FIENNES

Spider, il film in onda su Iris oggi, lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 23,45. Una pellicola thriller realizata nel 2002, diretta da David Cronenberg (La mosca, A history of violence, Videodrome) ed intepretata da Ralph Fiennes (Schindler's list - La lista di Schindler, Il paziente inglese, Grand Budapest Hotel), Miranda Richardson (Il mistero di Sleepy Hollow, La moglie del soldato, Harry Potter e il calice di fuoco) e Gabriel Byrne (I soliti sospetti, Crocevia della morte, la serie tv Vikings). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Patrick McGrath, responsabile anche della sceneggiatura della pellicola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPIDER, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Dennis "Spider" Cleg (Joseph Fiennes) è un uomo con gravi problemi psichiatrici. Dopo essere stato dimesso dal manicomio dove era ricoverato viene ospitato dalla signora Wilkins (Lynn Redgrave) in una struttura per reinserimento in società. Questa si trova proprio nel quartiere di Londra dove Spider aveva vissuto la sua giovinezza, e questo fatto causa in lui il riaffiorare di numerosi e dolorosi ricordi della sua infanzia. Spider comincia così ad annotare questi ricordi, che vengono mostrati sotto forma di flashback su un diario. L'uomo rivive così la sua infanzia, il suo rapporto affettuoso con la madre (Miranda Richardson) e i suoi scontri con il padre alcolizzato (Gabriel Byrne), fino a rivivere il momento che lo ha portato alla pazzia, quando il padre uccise la madre di Spider e si mise con una prostituta. Nella mente disturbata di Spider la figura di quella prostituta si fonde con quella della signora Wilkins, tanto che l'uomo decide di ucciderla per vendicare la morte della madre. Il tentativo di omicidio porta però a galla nuovi ricordi, che in parte contraddicono quello che Spider credeva di sapere sul suo stesso passato.

