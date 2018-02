STEFANO GUGLIELMINI/ Uomini e Donne, la prima esterna del ristoratore con Nilufar

Stefano Guglielmini è un nuovo coretggiatore di Nilufar Addati al trono classico di Uomini e Donne. La tronista e il corteggiatore si conoscono già da qualche mese...

26 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Stefano Guglielmini (Instagram)

Oggi, lunedì 26 febbraio, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Tra i nuovi corteggiatori di Nilufar Addati c’è Stefano Guglielmini, l’imprenditore napoletano proprietario di vari ristoranti in giro per l’Europa. Nella puntata di oggi dovrebbe andare in onda l’esterna della tronista italo-persiana e del ristoratore. Stefano porta Nilufar in uno dei suoi ristoranti. La tronista conosceva già il ragazzo perché frequentatrice assidua di un suo locali nel quale lui le riservava sempre un tavolo le aveva promesso che sarebbe sceso per lei. Nilufar si dice felicissima di averlo visto lì tra i suoi corteggiatori, mentre Stefano afferma di non averla ancora vista presa e coinvolta da nessuno. L’imprenditore rivela che presto si trasferirà a Londra per lavoro e vorrebbe che la sua donna lo seguisse. In studio Tina ha insinuato ironicamente che la tronista sembra interessata a lui solo per i soldi che guadagna, Nilufar ha riconosciuto che Giordano Mazzocchi è sicuramente più bello, ma che lei non si basa solo su quello quando deve conoscere un uomo.

Dubbi su Nilufar e Stefano

L’arrivo di Stefano Guglielmini alla corte di Nilufar Addati ha destato qualche sospetto nel pubblico di Uomini e Donne. Come rivelano le anticipazioni del trono classico, la tronista italo-persiana sembra essere alquanto interessata al ristoratore napoletano tanto da lasciarsi andare a baci e abbracci, dopo poche esterne, e ammettendo di essere molto a suo agio insieme a lui. La affinità tra i due - che la tronista non ha mai mostrato con altri corteggiatori - ha scatenato alcuni dubbi su una loro conoscenza pregressa: i due, infatti, come si è scoperto nella loro prima esterna si conoscono già da un paio di mesi visto che l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano ha ammesso di frequentare la sua hamburgeria. A far insospettire maggiormente gli spettatori di Uomini e Donne, ci sono alcuni post di una ragazza - Claudia - che sembra conoscere sia la tronista che il corteggiatore. Proprio questa ragazza, ha però voluto chiarire le cose mandando un messaggio al sito Isa e Chia, sempre molto aggiornato sui protagonisti di Uomini e Donne: “Ci tenevo a chiarire che io e Nilufar siamo conoscenti perché abbiamo un’amica in comune e che io e Stefano ci conosciamo da 10 anni! Il mio commento quindi non c’entra niente con il fatto che lui partecipi al programma”, ha scritto Claudia.

© Riproduzione Riservata.