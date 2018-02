STRISCIA LA NOTIZIA/ Andrà in onda il servizio di Vittorio Brumotti a Palermo?

Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone.

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 26 febbraio alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Settimana scorsa il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone ha riscosso ottimi ascolti. Martedì 20 febbraio Striscia è stato il programma più visto dell’intera giornata con 6.186.000 telespettatori e il 22.09% di share, con picchi di oltre 8 milioni di telespettatori pari al 28.74% di share. Stesso risultato anche, venerdì 23 febbraio: il tg si è confermato il programma più visto dell’intera giornata con 5.773.000 telespettatori e il 21.63% di share, con picchi di oltre 7 milioni di telespettatori (7.053.110 telespettatori) pari al 26.17%. Stasera nello studio di Canale 5 oltre ai due comici siciliani, ritroveremo le veline Shaial Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate dal Gabibbo durante la sigla finale. Tra i servizi della serata non è da escludere che venga trasmesso quello sull’aggressione di Vittorio Brumotti e della sua troupe nel quartiere Zen di Palermo.

Brumotti e la sua troupe aggrediti a Palermo

Ieri pomeriggio, domenica 25 febbraio, Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti a Palermo durante un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere Zen per documentare come avviene e da chi è gestito lo spaccio di stupefacenti. Appena usciti dall’auto, verso le 16.00, Brumotti e i suoi collaboratori sono stati insultati, minacciati di morte e aggrediti con lancio di sassi da un gruppo di abitanti del quartiere. La troupe di Striscia è riuscita a rientrare nell’auto blindata, quando all’improvviso il tetto dell’auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato dal piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco. Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della Polizia e dei Carabinieri e non hanno riportato ferite. “Quel buco era per me! Abbiamo visitato il quartiere #zen di #palermo! Vedrete tutto a @striscialanotizia#brumotti #antidroga #sicilia #italiaquesta volta parliamo di #mafia”, ha scritto Brumotti su Instagram pubblicando le foto della macchina dopo l’aggressione.

