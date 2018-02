The Walking Dead 8/ Anticipazioni del 26 febbraio: Carl verso la morte certa...

The Walking Dead 8, anticipazioni del 26 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Ezekiel è nelle mani dei Saviors, Rick giura vendetta contro Negan.

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ARRIVA LA SECONDA METÀ DELLA SERIE

Al via la seconda metà di stagione di The Walking Dead 8, che per tutti i fan italiani ritornerà nella prima serata della Fox di oggi, lunedì 26 febbraio 2018. L'episodio è il nono e si intitola "Onore". Sono tante le domande che in questi mesi hanno interessato i fan della serie Tv Apocalittica, soprattutto per via del cliffhanger precedente. La prima metà del nuovo capitolo dello show si è conclusa infatti con la rivelazione del morso che porterà di sicuro Carl verso la morte certa. Il personaggio di Chandler Riggs non è tuttavia il solo a destare qualche preoccupazione agli appassionati. Abbiamo infatti lasciato l'attore Khary Payton ed il suo Ezekiel nelle mani dei Saviors, con la certezza che il suo destino potrebbe portarlo verso una nuova tragedia. Ciò che ci fa ben sperare è che Negan, alias del protagonista Dean Jeffrey Morgan, ha sottolineato ai suoi fedelissimi di avere il Re vivo. Non si tratta ovviamente un atto di benevolenza, se solo si pensa alle azioni drammatiche che hanno sempre caratterizzato il suo rapporto con quelli che considera nemici. L'intento di Negan potrebbe infatti essere duplice, ovvero assicurarsi che i Cavalieri di Ezekiel non collaborino più con Rick e gli altri ed allo stesso tempo sottomettere il Re, con la garanzia di avere poi il dominio dell'intero Regno. Mentre il personaggio di Andrew Lincoln è impegnato a rendere inoffensivi i Saviors, Negan sembra quindi convinto che la strategia migliore sia un antico Dividi et Impera. La forza numerica dei rivali può infatti essere sconfitta solo dividendo il gruppo più ampio e attuale nei suoi sottogruppi originari.

I PROSSIMI EPISODI SARANNO DEVASTANTI, PAROLA DI SCOTT GIMPLE

La promessa di Scott Gimple, showrunner della serie Tv, ha alimentato in questi ultimi giorni le aspettative dei fan sparsi in tutto il mondo. In un'intervista a Entertainment Weekly ha infatti sottolineato che quanto avvenuto nel fumetto non avrà niente a che fare con ciò che succederà nella seconda parte dell'ottava stagione. Novità in arrivo dalla portata devastante, scene ad alto contenuto emotivo ed intense e le prime basi per il capitolo successivo. Tre ingredienti che non fanno che spingerci verso un impellente: che cosa succederà? La scelta di Gimple del resto potrebbe essere collegata all'abbandono del suo ruolo storico ed al passaggio di testimone che vedrà Angela Kang assumere le redini dello show per la nona stagione in qualità di showrunner. Il predecessore del resto ha tutte le intenzioni di creare il caos più totale nei prossimi episodi della serie Tv, una sferzata che potrebbe donare alla trama quello sprint che secondo alcuni fan sarebbe mancato fin dall'inizio dell'ottava stagione. Una contestazione che però si poteva prevedere con estrema facilità, visto il contenuto shock del capitolo precedente: le morti di Abraham e Glenn non avrebbero mai perso il confronto emotivo con lo sviluppo successivo della narrazione. Intanto i fan sono in attesa di un altro evento che accadrà nei prossimi episodi: il primo zombie del tutto privo di vestiti che il creatore Robert Kirkman ha già annunciato nelle scorse settimane.

ANTICIPAZIONI DEL 26 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 9 "ONORE"

Nel nuovo episodio, Gavin non nasconderà il proprio biasimo a Ezekiel per aver deciso di farsi catturare solo per salvare i suoi amati sudditi. Una scelta che il Re ha preso nel finale precedente, di fronte agli occhi di un'incredula Carol che farà di certo di tutto pur di salvarlo. Sembra inoltre che la guerra subirà una provvisoria battuta d'arresto, dovuta alle conseguenze dell'ultimo attacco. Rick e Michonne si ritroveranno infatti uniti nella cura disperata di Carl, che ci regalerà gli ultimi respiri. Il promo della seconda metà di stagione ci mostra Negan sicuro di poter sconfiggere i nemici senza troppa difficoltà. Sarà un'occasione per i sopravvissuti intanto di ritrovare la propria unità, ma anche per Carol per decidere di non lasciare nulla di intentato. Al suo fianco troveremo Morgan, sempre più convinto che la distruzione sia l'unica arma vincente che potrebbe assicurare a tutti i 'buoni' la sopravvivenza futura.

L'EVOLUZIONE DI RICK ED IL DUBBIO SULLA SCENA DEL BOSCO

Per Rick sarà imperativo concludere la guerra: per questo non esiterà ad annunciare a Negan di essere sicuro di poterlo uccidere. Una frase che il protagonista interpretato da Andrew Lincoln ha ripetuto diverse volte nel corso delle ultime due stagioni e che ora trova un rinnovato slancio, proprio a causa di ciò che accadrà a Carl. Il Rick che ci verrà mostrato è tuttavia ancora molto lontano da quello che abbiamo visto nei boschi, disperato, durante i flash forward della premiere. L'addio all'amato figlio potrebbe infatti non essere collegato con il suo futuro stato d'animo: per chi si dispera esattamente lo Sceriffo Grimes? La soluzione sembra essere collegata ancora una volta con la famosa scena in cui un vecchio Rick sognava di condurre un'esistenza felice al fianco di Carl e Michonne. Sappiamo adesso che il primogenito del protagonista non sopravviverà a tutto questo e che quindi non potrà mai assaporare un ritorno ad un'esistenza normale né vedere invecchiare il proprio padre. Il dubbio è quindi che Rick debba perdere presto qualcun altro che gli sta a cuore e che lo spingerà verso un baratro senza fine.

