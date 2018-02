UNA VITA/ Una donna misteriosa tenta di uccidere Mauro (Anticipazioni 26 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 26 febbraio: una donna misteriosa, vestita da infermiera, entra di nascosto nella stanza di Mauro e gli inietta del liquido.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita torna oggi su Canale 5, ripartendo dalle complicate condizioni di salute di Mauro. Dopo la difficile operazione alla quale è stato sottoposto, il poliziotto continuerà ad essere ancora privo di sensi. Al suo fianco ci sarà l'inseparabile Teresa, sconvolta per quanto accaduto e decisa a recuperare il terreno perduto con l'amato. Ma anche lei dovrà dedicarsi almeno per qualche ora al riposo, motivo per cui farà ritorno nella sua abitazione di Acacias 38. Un'assenza che potrebbe costare molto cara al malato: in quelle poche ore, infatti, una donna misteriosa vestita da infermiera si introdurrà nella stanza di ospedale e gli farà un'iniezione. Passeranno solo pochi secondi e Mauro si sentirà male, vittima di convulsioni. Sarà questa la sua fine? La donna tenterà di ucciderlo? Il sospetto che in qualche modo Cayetana sia coinvolta in questa vicenda si farà subito insistente...

Una Vita: Huertas viene licenziata

Insieme ai gravi rischi che correrà Mauro, nella puntata di Una Vita di oggi terranno banco ancora le vicissitudini relative agli Alvarez Hermoso. Felipe ha deciso di porre fine alla sua relazione clandestina con Hertas, mentre Celia ha chiesto all'amica Trini di licenziare la domestica. In passato, Ramon aveva opposto resistenza a questa decisione, chiedendo alla moglie di non intromettersi in faccende che non la riguardano. Ma ora le cose subiranno un repentino cambiamento e alla fine Celia verrà accontentata: Huertas verrà licenziata e a nulla serviranno le sue parole per convincere i suoi padroni a concederle una seconda possibilità. Userà qualche altro mezzuccio per non perdere il lavoro? Ma per Celia ci sarà un altro problema da non sottovalutare: la polizia, infatti, la interrogherà per capire come si siano svolti i fatti ad Acacias 38 quando gli abitanti erano stati presi in ostaggio. Si riparlerà di Cruz ma la donna eviterà di spiegare il suo intervento a favore del malvivente.

