Un posto al sole/ Valentina confessa le sue colpe? (Anticipazioni 26 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 24 febbraio: Valentina continua a non rivelare come sono andate le cose con Gaetano e mette nei guai un'altra persona.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 per una puntata assolutamente da non perdere. Se credevamo infatti di avere visto abbastanza con la morte di Salvo e il malore di Peppino, ci sbagliavamo di grosso. Un nuovo colpo di scena sarà, infatti, in agguato ed esso potrebbe portare delle tragiche conseguenze ad una delle coppie più amate di sempre: avete già capito di chi stiamo parlando? Ma andiamo per ordine... Dopo avere deciso di porre fine alla sua relazione con Gaetano, proprio come Angela le aveva consigliato, Valentina si troverà ad avere un duro scontro con il suo ex compagno. La situazione le sfuggirà presto di mano e a subirne le conseguenze sarà proprio il terribile usuraio. L'uomo si troverà quindi a terra privo di sensi, ma Valentina non ammetterà le proprie colpe. Al contrario: farà in modo che le accuse di tentato omicidio vengano rivolte ad un'altra persona, qualcuno che finalmente avrebbe potuto essere felice grazie al suo ritrovato amore. Parliamo ovviamente di Franco... sarà proprio lui ad essere accusato di quel delitto?

Un posto al sole: Vittorio prende una decisione?

Grande apprensione sarà presente nella puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. In essa, infatti, Franco rischierà un grave pericolo ma non sarà questo l'unico evento degno di nota. Assisteremo infatti alla grande confusione in Vittorio, che non saprà quale decisione prendere dopo avere ascoltato il racconto di Anita. Da una parte, il ragazzo non potrà dimenticare i trascorsi con Luca Grimaldi, che più volte lo aveva minacciato pur di uscire pulito dalle accuse di omicidio. Ma d'altro canto, non potrà fare a meno di pensare a come il poliziotto si è comportato con la ragazza, aiutandola nel momento del bisogno. L'arrivo di Alberto a Palazzo Palladini continuerà a destare grande apprensione in Roberto, convinto che l'avvocato abbia qualcosa in mente. E forse Ferri non si sbaglierà: l'ex galeotto sarà infatti sempre più vicino a Sandro, un'amicizia che desterà più di qualche preoccupazione. Avrà un piano di vendetta?

© Riproduzione Riservata.