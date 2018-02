Uomini e Donne/ La richiesta dei fans a Maria De Filippi e i primi corteggiatori per Tina (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: il pubblico fa una richiesta a Maria De Filippi dopo l'ultima puntata di C'è posta per te. Per Tina Cipollari arrivano i primi corteggiatori.

26 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari

Il trono over di Uomini e Donne potrebbe avere presto nuovi protagonisti. Dopo l’ultima puntata di C’è posta per te, il pubblico ha chiesto a Maria De Filippi di portare nel parterre del trono over Antonio e Domenica che si sono rivisti dopo 64 anni. Il signor Antonio, separato legalmente, ha chiesto aiuto alla redazione di C’è posta per te per ritrovare Domenica, una signora di cui si era innamorato quando era un ragazzo. L’incontro tra i due, tuttavia, non ha avuto il lieto fine che tutti si aspettavano. La signora Domenica, infatti, non ha accettato di rivederlo e il confronto tra i due ha dato vita ad un simpatico siparietto che ha conquistato i telespettatori che, ora, sperano di rivederli a Uomini e Donne. La stessa cosa era accaduta una settimana fa con la signora Francesca che aveva sperato di ritrovare l’amore rivedendo alcuni dei suoi vecchi spasimanti. Antonio, Domenica e Francesca, dunque, sbarcheranno presto a Uomini e Donne? Lo scopriremo nella prossima registrazione del trono over.

PRIMI CORTEGGIATORI PER TINA CIPOLLARI

Tina Cipollari prima tronista del trono over di Uomini e Donne: il nuovo capitolo della vita della bionda opinionista, dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, è ufficialmente cominciata. Dopo aver accettato il trono over, per Tina Cipollari, nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne, sono arrivati i primi pretendenti. Tina si è detta pronta a conoscere uomini di età dai 50 agli 80 anni. Reduce da un matrimonio importante, la bionda opinionista, riuscirà a trovare nuovamente l’amore? C’è anche chi è pronto a scommettere sulla presenza tra i corteggiatori di Tina anche di Giorgio Manetti con il quale, nel corso degli ultimi due anni, è nato un rapporto speciale. Il countdown, dunque, per vedere la Cipollari nelle vesti di tronista è ufficialmente iniziato. Riuscirà a conquistare il pubblico?

© Riproduzione Riservata.