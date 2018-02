Uomini e Donne/ Nilufar Addati delude tutti: le parole di Nicolò Ferrari (Trono Classico)

26 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sono giorni difficili per Nilufar Addati. La giovane tronista napoletana di Uomini e Donne, dopo l’ultima registrazione del trono classico, si è ritrovata contro tutti i suoi corteggiatori a causa di Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo, dopo il bacio con Sara Affi Fella, è tornato sui suoi passi ammettendo di essere ancora confuso. Nilufar che non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti l’ha rivisto mostrandosi disposta ad aspettarlo. Un atteggiamento, quello della Addati che ha provocato non solo la reazione degli opinionisti ma anche quella dei suoi corteggiatori. Oltre a Giordano, infatti, anche Nicolò Ferrari non ha preso bene la decisione di Nilufar. Su Instagram Stories, Nicolò ha pubblicato un post con cui ha espresso il suo stato d’animo. “Senza parole…” si legge. La delusione nel giovane, dunque, è evidente. La Addati, accettando tutto di Lorenzo Riccardi, rischia di perdere i suoi corteggiatori, in primis quelli che le hanno già dimostrato di avere un interesse reale nei suoi confronti?

UNA SEGNALAZIONE SU NICOLO’ BRIGANTE E VIRGINIA STABLUM

La scelta di Nicolò Brigante è sempre più vicina. Il tronista siciliano ha dichiarato che lascerà lo studio di Uomini e Donne con una tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. I suoi ultimi giorni da tronista, però, potrebbero essere difficili. Secondo quanto si legge sul portale Isa e Chia, Nicolò e Virginia avrebbero degli amici in comune. Gli utenti hanno così cominciato a pensare a dei contatti tra il tronista e la corteggiatrice fuori dalla trasmissione. Al momento, tuttavia, non ci sono prove certe, anche se la questione potrebbe essere affrontata nella nuova registrazione del trono classico. Marta, in particolare, potrebbe essere quella più infastidita e interessata a scoprire la verità sul rapporto tra Nicolò e Virginia. Cosa accadrà, dunque, nel trono di Brigante? Dopo essere stata accusata di aver avuto un flirt durante la sua presenza nel programma di Maria De Filippi, la Pasqualato chiederà di conoscere la verità?

