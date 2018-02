Valerio Staffelli e Max Laudadio all'Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia indaga sul canna-gate

Come se gli ultimi audio raccolti non fossero abbastanza, Valerio Staffelli e Max Laudadio voleranno in Honduras alla ricerca della verità sul canna-gate all'Isola dei Famosi 2018

26 febbraio 2018 Hedda Hopper

Valerio Staffelli e Max Laudadio all'Isola dei Famosi 2018. Ebbene sì, i due inviati di Striscia la Notizia non saranno due concorrenti o due naufraghi nemmeno di quelli mordi e fuggi. I due hanno annunciato che partiranno per l'Honduras solo per sentire con mano se queste prove ci siano davvero oppure no. La verità sta per venire a galla e come se le prove portate in questi giorni ad Alessia Marcuzzi e a Barbara D'Urso non bastassero, per Francesco Monte potrebbe mettersi proprio male dopo quello che verrà a galla. Naturalmente non stiamo parlando a livello di giustizia e nemmeno per l'amore del pubblico che sicuramente rimarrà intanto, ma cosa ne sarà della sua reputazione? Perché dire no all'infinito annunciando provvedimenti legali nei confronti di Eva Henger se alla fine era tutto vero? Sarebbe bastato un passo indietro e tante scuse, magari una volta arrivato in Italia come la stessa attrice gli ha fatto notare, ma se le prove andassero contro a quest'ultima?

IL VIAGGIO IN HONDURAS A CACCIA DI INDIZI?

Sicuramente il tg satirico si è assicurato una serie di puntate di successo visto che la questione e il viaggio dei due potrebbe essere diluito in diverse serate e permettere così all'Isola dei Famosi di portare a casa importanti ascolti. Ma cosa faranno Valerio Staffelli e Max Laudadio all'Isola dei Famosi 2018? Non sappiamo bene se i due riusciranno ad irrompere nella diretta di domani ma sicuramente visiteranno la famosa villa dove i naufraghi sono rimasti prima di partire per il lancio dall'elicottero. Cosa scopriranno una volta lì? Davvero andranno a cercare tra le liste di legno dove ha indicato Eva Henger in uno dei loro servizi? Non ci rimane che seguire i loro social e, in particolare, la nuova puntata di Striscia la Notizia.

