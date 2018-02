WICHITA/ Su Rai Movie il film con Joel McCrea e Vera Miles (oggi, 26 febbraio 2018)

Wichita, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Joel McCrea, Vera Miles e Lloyd Bridges, alla regia Jacques Tourneur. La trama del film nel dettaglio.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOEL MCCREA

Wichita, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 febbaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1955, diretta da Jacques Tourneur (Il bacio della pantera, Ho camminato con uno zombie, Le catene della colpa) ed interpretata da Joel McCrea (I dimenticati, Sfida nell'Alta Sierra, Le quattro facce del west), Vera Miles (Psycho, Sentieri selvaggi, L'uomo che uccise Liberty Valance) e Lloyd Bridges (Mezzogiorno di fuoco, L'aereo più pazzo del mondo, Hot shots). Il film si presenta come una biografia di Wyatt Earp, seppure estremamente fantasiosa e romanzata. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WICHITA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Wyatt Earp (Joel McCrea) è un ex cacciatore di bisonti. L'uomo arriva a Wichita con l'idea di trovare finalmente, una casa stabile, sposarsi e mettere su famiglia. La cittadina sta vivendo un momento di grande prosperità economica, che la portano a crescere in modo disordinato. Lo sceriffo locale fatica a tenere a freno i sempre più numerosi malviventi attirati dalle ricchezze del paese. Earp è un veloce pistolero ed è dotato di un fortissimo senso di giustizia, tanto che alla vista dell'ennesimo sopruso decide di intervenire. Dopo questo fatto i suoi concittadini lo convincono a diventare il nuovo sceriffo. Lui inizialmente rifiuta e decide di lasciare la città, ma si lascia poi convincere. Ben presto Earp comincia a raddrizzare le cose in città e a guadagnarsi il rispetto degli abitanti di Wichita. Arriva anche l'amore, grazie a Laurie McCoy (Vera Miles), figlia di un importante allevatore. Quest'ultimo però non vorrebbe vedere sua figlia fidanzata con lo sceriffo perchè per lui ha altri piani. Intende infatti corromperlo per coprire alcuni loschi affari.

