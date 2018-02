Wanna Marchi e Stefania Nobile/ Ritorno in tv? "Le macchiette piacciono" (Mattino 5)

Wanna Marchi e Stefaia Nobile torneranno presto in tv? La nuova vita delle venditrici al centro del dibattito nella puntata odierna di Mattino Cinque: tutti contrari.

26 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Wanna Marchi e Stefania Nobile

Wanna Marchi e Stefania Nobile cercano il riscatto in tv. Dopo il carcere, le due venditrici più famose della televisione hanno riconquistato la libertà cercando anche di avere una nuova opportunità lavorativa. Finora, però, la nuova occasione che sperava di avere Wanna Marchi non è ancora arrivata. Dopo l’esperienza lavorativa dietro il bancone di un bar, Wanna Marchi ha sperato di poter tornare in tv. Lo scorso anno, insieme alla figlia Stefania Nobile, era pronta per partire per l’Isola dei Famosi. La loro partecipazione al reality, poi, è sfumata a poche settimane dalla partenza per l’Honduras. Successivamente, a Wanna Marchi era stata offerta la cattedra in un istituto scolastico per insegnate l’arte della vendita, ma anche questa occasione è saltata per volere del dirigente scolastico dell’istituto che non ha considerato appropriata la presenza della Marchi dietro la cattedra. Wanna, però, non si arrendere e sogna ancora il ritorno in tv.

ALESSANDRO CECCHI PAONE E BARBARA BORALEVI CONTRO IL RITORNO IN TV DI WANNA MARCHI

Il ritorno in tv di Wanna Marchi e Stefania Nobile è stato uno degli argomenti affrontati da Federica Panicucci e i suoi ospiti nella puntata odierna di Mattino Cinque. All’interno del programma mattutino di canale 5 tutti si sono mostrati contrari al ritorno in tv delle Marchi. “A suo modo Wanna Marchi era geniale, soprattutto nello sfruttare le persone più deboli. Non ci dimentichiamo che ha rovinato tantissime famiglie. Dunque a tutti va riconosciuta la possibilità di ricominciare ma non in televisione”, ha detto Alessandro Cecchi Paone. Barbara Boralevi, poi, ha aggiunto: “non escludo il suo ritorno in tv dove vanno di moda le macchiette e Wanna Marchi, a suo modo, era una macchietta essendo un personaggio eccentrico”. Il futuro televisivo di Wanna Marchi, dunque, continua a dividere.

© Riproduzione Riservata.