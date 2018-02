X-FILES 11/ Anticipazioni del 26 febbraio 2018: la verità su William e la sua scomparsa

X-Files 11, anticipazioni del 26 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Il nuovo caso permette a Mulder e Scully di scoprire di più sulla prigionia del figlio.

X-Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, la Fox trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del quinto, dal titolo "Ghouli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mulder (David Duchovny) viene contattato da un certo Reggie (Brian Huskey), un uomo ansioso e preoccupato che lo informa della cancellazione di alcuni eventi del passato. Per riuscire a fargli capire che dice la verità gli rivela che un episodio di Ai confini della realtà che lo Spettrale adora non è in realtà mai esistito, fatto che si rivela vero. Intanto, Reggie contatta Scully (Gillian Anderson) e le fornisce un'altra prova: delle caramelle che mangiava da bambina e che non esistano più. Mulder inizia a credere che si tratti dell'effetto Mandela, un fenomeno che porta un gruppo di persone ad avere ricordi diversi rispetto a fatti storici, mentre regge è sicuro che si tratti dell'effetto Mengele. Ricorda infatti perfettamente un particolare della sua infanzia che di recente è stato modificato.

Racconta infatti di un incontro strano con un rivenditore che lo ha informato del fatto che diverse persone sarebbero state colpite dall'effetto Mengele e che il governo sa tutto. Reggie è convinto infatti che gli uomini del governo abbiano modificato alcuni fatti storici a loro vantaggio ed a beneficio di grandi colossi del mercato. A complicare tutto la teoria improvvisa di Mulder: la prova dell'esistenza degli universi paralleli. Reggie è inoltre convinto che dietro tutto ci sia un certo dottor Thaddeus They (Stuart Margolin), un abile manipolatore della mente umana e che il governo abbia occultato alcuni esperimenti alieni. Rivela infine di aver creato lui stesso gli X Files e che un tempo tutti e tre avevano lavorato insieme. Il governo preleva poi Reggie, ma Mulder è ormai convinto della sua teoria sull'universo parallelo.

Le teorie di Mulder si concludono poi con un buco nell'acqua grazie ad una ricerca di Scully su Reggie ed all'incontro fra lo Spettrale ed il dottore They. Si scopre infatti che si tratta di uno scienziato impazzito e fuggito da un manicomio. Dopo un ultimo racconto strampalato sulla fine degli X Files, Skinner (Mitch Pileggi) rivela di conoscere Reggie da tempo.

ANTICIPAZIONI DEL 26 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 5, "GHOULI"

Mulder e Scully vengono chiamati ad indagare su una duplice aggressione messa in atto da due adolescenti. Due ragazze si sono infatti aggredite dopo aver visto nell'altra il volto di un mostro. Mulder scoprirà in seguito che il Ghouli che hanno visto le due adolescenti si rifà ad un mostro presente in alcuni racconti della mitologia antica e collegati ad eventi psichici ben definiti. Nel frattempo, Scully fa di nuovo dei sogni visionari in cui immagina il volto di William e riesce finalmente ad avere un contatto con il figlio. Scopre inoltre che entrambe le ragazze sono state sfruttate proprio da William per riuscire ad indicare alla madre dove lo stanno tenendo prigioniero, senza insospettire i suoi aguzzini. Mulder e Scully cercheranno quindi di arrivare al figlio senza allarmare il gruppo di scienziati che lo starebbe usando per esperimenti sul DNA extraterrestre. Scully incontrerà così uno degli alter ego usati da William, uno degli scienziati che più degli altri lo hanno sottoposto a diversi tipi di torture.

