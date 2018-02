È ARRIVATA LA FELICITÀ 2/ Anticipazioni 27 febbraio 2018: quale sarà la sorpresa di Orlando?

È arrivata la felicità 2, anticipazioni del 27 febbraio 2018, in prima Tv su Canale 5. Bea decide di cambiare sport; Francesca convince Angelica a fare un altro controllo.

E' arrivata la felicità, in prima Tv assoluta su Canale 5

È ARRIVATA LA FELICITÀ 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, martedì 27 febbraio 2018, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta. Sarà composta dal quinto ed il sesto episodio, dal titolo "Quando volevi solo essere normale" e "Quando mi hai preso per mano". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Orlando e Angelica sono febbricitanti per la festa di compleanno delle gemelle, che diventeranno finalmente maggiorenni. La coppia decide proprio per questo di non lasciare che il loro segreto rovini l'atmosfera del party, scegliendo di non dire nulla a nessuno dei familiari. Orlando in più nasconde i suoi timori di non essere in grado di sostenere Angelica in una situazione così difficile, sicuro di aver già sbagliato a riguardo in passato. Intanto, Umberto e Laura sono sempre più distanti e sono sul punto di dividere le loro strade. Pietro invece prosegue il suo sogno di andare a vivere con la fidanzata, ma prima deve fare dei cambiamenti importanti, mentre Rita guarda ancora Luca con sospetto. La sera precedente alla festa, le due gemelle sembrano davvero felici, mentre nel cuore di Orlando c'è una vera tempesta. Per questo decide di fare alcune ricerche sul linfoma che ha colpito la moglie, ritrovandosi però con più dubbi e paure di prima.

Angelica approfitta di un momento privato con le amiche per parlare di quanto sia determinata a combattere qualsiasi evento. Dopo aver discusso a lungo di come definire al meglio la malattia, Angelica trova di nuovo il modo per sdrammatizzare quanto sta vivendo. In seguito, la donna si sottopone ad un nuovo controllo, al fianco dell'inseparabile marito. Pietro ricorda inoltre ad Orlando che durante il periodo scolastico ha già affrontato un episodio simile e lo sprona a mostrarsi più forte. Durante un incontro fortuito, chi conosce Angelica inizia a nutrire dei dubbi, persino la madre, che decide di chiamarla per capire cosa non va. Angelica però decide di addossare tutto ai fermenti per la festa, ma la madre ha ormai intuito che i suoi sospetti sono reali. Così le impone di dirle la verità, ma senza riuscirci. Durante la visita, Orlando cerca di fare il possibile per nascondere la sua confusione, ma non riesce ad uscire dal bagno per stare davvero vicino alla moglie.

Così decide di raccontarle di quanto accaduto ad Enrico, un suo compagno di scuola che si è ammalato e che non ha avuto il suo supporto, a causa del forte terrore di quanto stava avvenendo. Sicura che ci sia qualcosa da chiarire, Giovanna alla fine scopre la verità su Angelica e la affronta. Il volto di Angelica inizia inoltre a mostrare dei forti segni di stanchezza e le prime conseguenze dei trattamenti. Per questo si chiede se riuscirà davvero a nascondere tutto. La sera della festa, Angelica e Orlando fanno di tutto per mantenere un'atmosfera sorridente, ma Giovanna è triste e anche Pietro non è da meno. Una delle gemelle in più trova una cartella medica e capisce tutto. Per la madre è impossibile riuscire a nascondere la verità, così decide di parlare a tutti i presenti. Trova poi il modo di far sorridere i familiari e gli amici, ovviamente al fianco di Orlando.

ANTICIPAZIONI DEL 27 FEBBRAIO 2018

EPISODIO 5 "QUANDO VOLEVI SOLO ESSERE NORMALE"

Angelica e Orlando iniziano ad informare tutti i conoscenti di quanto sta avvenendo. Persino Francesca viene informata della situazione e decide di fare qualcosa di più, preferendo non rimanere con le mani in mano. Contatta quindi una sua cugina specializzata in oncologia e cerca di convincere Angelica a sottoporsi ad un nuovo controllo. Per la protagonista sarà un nuovo shock, perché anche il secondo medico le darà la stessa diagnosi. Si avvicina inoltre il momento di sottoporsi alla chemioterapia ed affrontare eventuali perdite di capelli, oltre a tutte le altre conseguenze. Orlando intanto è sempre più abbattuto e convinto di non poter fare davvero molto per la moglie, anche se alla fine cambierà idea e cercherà di farle una sorpresa davvero eclatante.

EPISODIO 6 "QUANDO MI HAI PRESO PER MANO"

Per Angelica sarà doloroso sottoporsi ai primi cicli di chemioterapia, ma potrà contare su tutta la famiglia. Ogni parente è alle prese con il proprio modo di affrontare la malattia della donna, mentre cercano un modo per portare comunque avanti le loro stesse vite. Intanto, Umberto decide di mettere da parte gli ultimi eventi e di buttarsi nel mondo dello sport. Laura invece sarà sempre più vicina a Rimbaud e dopo una passeggiata romantica, finiranno per baciarsi. Intanto, Bea ha deciso di lasciare l'equitazione per dedicarsi al pattinaggio. Durante un allenamento avrà inoltre modo di rivedere Simone.

© Riproduzione Riservata.