#cartabianca/ Anticipazioni e ospiti 27 febbraio: le ultime sulle elezioni del 4 marzo

#Cartabianca torna in onda in prima serata oggi, martedì 27 febbraio: a pochi giorni dalla elezioni del 4 marzo, Bianca Berlinguer fa il punto della situazione.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Raitre

#Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, torna in onda oggi, martedì 27 febbraio, in prima serata su Raitre. Mancano esattamente 5 giorni al 4 marzo, giorno delle elezioni politiche che potrebbero dare una svolta al futuro del Governo italiano. Si tratta di un appuntamento molto atteso dagli italiani e dagli addetti ai lavori che, prima del silenzio elettorale, intendono fornire agli elettori tutti gli strumenti per poter scegliere tranquillamente la coalizione politica a cui dare il proprio voto. Per tutta la durata della campagna elettorale, Bianca Berlinguer ha ospitato i leader di tutte le coalizioni politiche candidate che hanno presentato il proprio programma. Anche questa sera, a pochi giorni dal voto, la conduttrice e i suoi ospiti faranno il punto su quello che potrebbe accadere domenica 4 marzo, in base anche agli ultimi sondaggi. Chi ci sarà, dunque, nella puntata odierna di #Cartabianca? Le anticipazioni non sono ancora stare rese note anche se è probabile la presenza di uno dei leader delle coalizioni maggiori.

#CARTABIANCA, COME SEGUIRE IN STREAMING LA PUNTATA

Nonostante gli ascolti siano lontani dalle aspettative dell’azienda, #Cartabianca continua ad andare in onda sia in prima sera che nella striscia quotidiana preserale. Le puntate de programma di approfondimento politico di Raitre possono essere seguire sia in diretta sulla rete che in streaming collegandosi al portale Raiplay che permette di seguire anche online tutti i programmi della Rai. Per seguire la trasmissione in mobilità, invece, è sufficiente scaricare l’applicazione di Raiplay che consente anche di guardare la replica a partire dal giorno successivo. Durante la diretta, poi, i telespettatori possono commentare ciò che accade in puntata sui profili social ufficiali del programma utilizzando l’hashtag #cartabianca con cui, su Twitter, si possono anche rivolgere domande agli ospiti in studio.

© Riproduzione Riservata.