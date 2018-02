ALESSANDRO CANNATARO, NUOVO CORTEGGIATORE DI SARA AFFI FELLA / Video, "Ho occhi solo per te" (Uomini e Donne)

In onda oggi a Uomini e Donne la prima esterna fra Alessandro Cannataro e Sara Affi Fella. Ma chi è il nuovo corteggiatore del trono classico? Ecco tutte le info

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Alessandro Cannataro nell'esterna con Sara Affi Fella

Nella puntata odierna del trono classico è andata in onda la prima esterna di sara Affi Fella e Alessandro Cannataro, il corteggiatore che in un primo tempo ha fatto il suo ingresso nel salotto di Uomini e Donne per conoscere un po' meglio sia Sara che Nilufar e che ha cambiato idea quando ha incontrato l'ex di Nicola Panico. Proprio con lei, a quanto pare, sembra essere scoccato già qualcosa di molto speciale e ad accorgersi di questo interesse, oltre al pubblico nel parterre, anche i telespettatori da casa, che nel corso della prima esterna in onda oggi hanno avuto una piccola conferma. "Quando sei entrata basta, ho avuto occhi solo per te", ha ammesso infatti Alessandro Cannataro nel corso dell'appuntamento, aggiungendo inoltre che oggi è stufo "di ragazze che vango e vengono" e che sente il bisogno di una persona che possa restare al suo fianco a lungo. Sarà lui la scelta finale di Sara Affi Fella? Se vi siete persi la loro prima esterna, potete rivedere le fasi salienti cliccando qui.

LA CARRIERA NEL MONDO DELLO SPORT

Chi è il nuovo corteggiatore che nel salotto di Uomini e Donne ha già conquistato il cuore di Sara Affi Fella? Il suo nome è Alessandro Cannataro, è nato nel 1995 ed è originario di Mariano Comense. Attualmente gioca nel Sondrio come centrocampista, ma in passato ha militato tra le fila del Inter under 19 giocando, inoltre, con la nazionale Italia under 19. Moro, alto circa 1,77, con il suo aspetto fisico ha risvegliato i ricordi di Maria De Filippi, che nei suoi tratti, così come ricorda Gossipetv.it, ha rivisto in parte proprio Nicola Panico, ex fidanzato dell'attuale tronista. Panico e Cannataro, inoltre, hanno in comune anche la passione per il mondo del calcio, che per entrambi è diventata una vera e propria carriera. Sarà proprio Alessandro, con il suo fascino e i suoi modi di fare, a conquistare il cuore di Sara Affi Fella? Il pubblico di Uomini e Donne non sembra avere alcun dubbio.

© Riproduzione Riservata.