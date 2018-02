AMAURYS PEREZ/ Attaccato da Franco Terlizzi: l'atleta risolve tutto con un abbraccio (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra avere qualche problema con un altro Naufrago: l'ex pugile Franco Terlizzi.

Amaurys Perez - Isola dei Famosi 2018

Amaurys Perez ha mostrato il suo lato più fragile durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Il pubblico italiano non è rimasto di certo indifferente di fronte alle sue lacrime ed all'incontro audio con la moglie Angela Rende. Questo gigante buono aveva fatto discutere nei giorni precedenti per via della sua sfuriata contro Francesca Cipriani, ha avuto modo di mostrare così uno dei suoi lati più teneri ed emotivi. In lacrime dopo aver creduto che sarebbe stato l'unico a non ricevere una sorpresa - per via di uno scherzo degli autori - non è riuscito a trattenere le lacrime nel sentire la voce della moglie. Angela ha cercato di infondergli tutta la sua forza, sicura che il marito abbia ancora molto da dare in questa sua nuova esperienza. Il concorrente infatti aveva manifestato a ridosso della diretta la volontà di ritornare a casa, ma sembra proprio che l'incoraggiamento della consorte abbia provocato l'effetto desiderato. Negli ultimi giorni lo abbiamo visto infatti più tranquillo e pronto a sfidarsi ancora una volta, anche se non sono mancate le tensioni con Franco Terlizzi. Quest'ultimo infatti ha reagito male alla nomination, ma l'abbraccio di Amaurys sembra aver messo fine ad ogni pensiero negativo. Meno fortunata invece la collaborazione fra l'ex atleta ed il resto dei concorrenti uomini del reality, che non sono riusciti a ricostruire l'accampamento. Anche in questo caso Alessia Mancini è dovuta infatti intervenire per salvare ancora una volta capre e cavoli.

SARA' IL VINCITORE DI QUEST'EDIZIONE?

I bookmakers non hanno alcun dubbio sul vincitore finale dell'Isola dei Famosi 2018: Amaurys Perez continua a sovrastare la classifica delle previsioni. La quota per Snai è addirittura più favorevole di quella assegnata da Eurobet: 2.25 per la prima casa di scommessa e 3.00 per la seconda. La differenza è davvero poca, ma bisogna valutare anche gli altri concorrenti più forti che si trovano a breve distanza. Lo dimostra il gradimento registrato da Franco Terlizzi, a 3.00 secondo Eurobet, ma ancora di più i 2.50 assegnati a Bianca Atzei. Amaurys deve quindi guardarsi le spalle se vuole salire sul podio della vittoria, mentre continua a mietere consensi sui social. Il suo merito del resto è anche di essere riuscito ad oscurare la popolarità registrata da Jonathan Kashanian, anche se secondo gli scommettitori non bisogna sottovalutare la possibilità che lo sportivo decida presto di abbandonare il programma. Il rischio è sempre dietro l'angolo del resto e le lacrime versate nelle ultime due settimane dall'ex atleta mettono sempre più in forse la sua permanenza sull'Isola. L'ex olimpionico nel frattempo sembra aver ritrovato la propria dimensione nel reality, riuscendo persino a tenersi lontano da ulteriori scontri con Francesca Cipriani. La vicinanza con Marco Ferri sembra aver avvantaggiato in questo senso il Naufrago, che può appoggiarsi alla calma Zen del modello. Amaurys si è infatti confidato con il concorrente poco prima della lite con Terlizzi, riuscendo ad ottenere il suo supporto nell'incomprensione con l'ex pugile.

