Alberto Dandolo, scuse a Claudio Sona/ "L'ho massacrato per mesi ma ora ho scoperto la verità"

Alberto Dandolo chiede scusa all'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona dopo averlo accusato di essere ancora insieme a Juan Fran Sierra quando era sul trono

27 febbraio 2018 Anna Montesano

Alberto Dandolo chiede scusa a Claudio Sona

Alberto Dandolo, noto giornalista, chiede ufficialmente scusa a Claudio Sona. Una notizia che desta grande scalpore, soprattutto per coloro che hanno seguito la vicenda sin dall'inizio e ricordano la querelle nata tra Dandolo e l'ex tronista di Uomini e Donne, primo del trono gay, accusato dal giornalista di aver partecipato al noto show di Canale 5 mentre era ancora fidanzato con Juan Fran Sierra. Proprio da quest'ultimo, infatti, erano partite le accuse fatte anche di note vocali, telefonate registrate e altro. Oggi però Dandolo fa un passo in dietro in seguito ad indagini più accurate. Ecco le sue scuse su Instagram: "Chi mi conosce davvero di me vi dira' sicuramente due cose: che odio I conflitti e che nel mio lavoro sono assai onesto. - esordisce - Piuttosto chiedo scusa, passando per un peracottaro, anziché non ammettere di aver sbagliato e di aver scritto stronzate. E quindi oggi devo altre SCUSE".

LE SCUSE DI DANDOLO A UOMINI E DONNE

Alberto Dandolo entra nel vivo e spiega: "o per un lungo periodo mi sono accanito e spesso in modo persecutorio contro Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne. L' ho massacrato, dandogli del bugiardo e dell' opportunista. Poi in questi mesi in cui di lui non ho scritto ho indagato meglio. [...] E quello che e' emerso e' che la verita' che credevo di aver visto, ascoltato e verificato non era vera". Il gioranlista, da professionista onesto, fa un passo indietro e aggiunge: "Posso, e lo posso fare solo oggi, affermare con CERTEZZA che Claudio quando ha iniziato il trono era SINGLE. Non stava con Juan Fran Sierra. La storia era già bella che finita. Forse quest'ultimo, da uomo ancora innamorato, ha agito col fuoco della rabbia frutto del rifiuto". Dandolo conclude scusandosi con tutti, a partire proprio dall'ex tronista: "Scusa Claudio, non sono stato lucido nelle valutazioni. Scusa Mario Serpa per averti ingiustamente coinvolto e scusa Maria e Uomini e Donne per aver messo in dubbio la correttezza e la buona fede del programma" conclude.

