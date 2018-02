Alessandra Raya, chi è la moglie di Nino Formicola/ Passato in tv e l'amore per la cucina (Isola dei Famosi)

Alessandra Raya non è solo il grande amore di Nino Formicola, Gaspare dell'Isola dei Famosi 2018. In passato conduttrice, oggi guarda verso il settore farmaceutico e non solo.

Alessandra Raya e la figlia Valentina

Alessandra Raya è il grande amore di Nino Formicola, in arte Gaspare. Il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 non perde occasione per dirigerle i suoi saluti durante ogni diretta, anche se in modo fugace rispetto agli altri concorrenti. Insieme da una vita, Alessandra è centrale per la quotidianità del comico, dato che i due condividono anche la passione per la cucina. L'artista ha infatti scoperto di recente il social dinner, ovvero la possibilità di condividere con amici e sconosciuti i fornelli ed i cibi. Non si considera però uno Chef, ma di certo nella sua cucina non manca un ingrediente essenziale: Alessandra. E' stato proprio grazie a lei che Nino è riuscito a superare il dolore per la morte dell'amico e cognato Andrea Brambilla, con cui per tanti anni ha formato la coppia Gaspare e Zuzzurro. La vicinanza della compagna ha permesso al comico di non cadere in depressione, come ha rivelato agli altri concorrenti delle Honduras, riuscendo a tornare a vivere e persino a sorridere.

ALESSANDRA RAYA E NINO FORMICOLA, UN AMORE FRA I FORNELLI

Fra Alessandra Raya ed il compagno Nino Formicola, Gaspare dell'Isola dei Famosi 2018, c'è una differenza di dieci anni d'età. La donna ha infatti 55 anni ed è nata il 7 novembre. Anche se la coppia non ha mai voluto figli per via di una visione del comico, è già mamma. La figlia Valentina è nata infatti da un precedente rapporto sentimentale di Alessandra, oggi manager di un'azienda attenta alla farmaceutica ed alla biotecnologia. I suoi studi infatti si allontanano di molto dal percorso professionale di Gaspare, grazie ad una laurea in Farmacia che non le ha comunque vietato di unire la vita privata a quella professionale. E sul fatto di non aver avuto dei figli è sempre Nino a chiarire ogni dubbio. In una delle sue interviste più recenti, come sottolinea Donna Glamour, ha affermato infatti che come comico sembra essersi fermato ai 14 anni, motivo per cui non sarebbe mai potuto diventare padre.

IL PASSATO DI ALESSANDRA RAYA, DAI NUOVI ANGELI AL MATRIMONIO CON PAKI CANZI

Il volto di Alessandra Raya è apparso subito familiare ad alcuni fan dell'Isola dei Famosi 2018 dalla memoria più coriacea. Prima di completare i suoi studi in Farmacia, la compagna di Nino Formicola ha infatti mosso diversi passi nel mondo dello spettacolo, prima all'interno del programma Popcorn in qualità di conduttrice al fianco di Claudio Cecchetto, Gianni De Berardinis e Sammy Barbot. Infine debutta nel panorama musicale italiano grazie al matrimonio con Pasquale Canzi, noto come Paki e fondatore dei Nuovi Angeli, una band che impegnerà diversi scenari di primo piano fra la metà degli anni Sessanta e gli Ottanta. Il gruppo trova infatti spazio sul palco del Festival di Sanremo nel '68, in cui partecipa con il brano Questo è un addio. L'arrivo di Alessandra tuttavia avviene solo nel 1987, quando la band è già attiva da vent'anni di successi. Anni che tra l'altro precederanno di poco la nascita della figlia Valentina, che è riuscita a stringere un legame forte con Nino. In una foto di qualche anno fa, in occasione della laurea della ragazza, il comico ha infatti postato sui social una foto che lo riprende al fianco della ragazza e della compagna.

