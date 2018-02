Alessandro Borghese, 4 Ristoranti/ Anticipazioni settima puntata: lo chef vola nelle Marche (27 febbraio)

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti anticipazioni e news settima puntata: lo chef giunge nelle Marche, chi avrà la meglio tra i quattro ristoratori della puntata di stasera?

27 febbraio 2018 Valentina Gambino

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Torna in pista questa sera, la settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA – in onda oggi, martedì 27 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Lo chef andrà a visitare quattro ristoratori che si trovano nelle Marche. In questo appuntamento, in particolare farà tappa nella terra del tartufo per eleggere il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna tra: l’Osteria Braceria, l’Osteria da Doddo, l’Enosteria e La Gioconda. Come sempre, durante il corso di ogni appuntamento, quattro ristoratori della stessa aerea geografica, si sfidano a suon di manicaretti per conquistare il primo posto nella competizione. Ognuno di loro infatti, inviterà a cena gli altri tre insieme ad Alessandro Borghese. Successivamente il quartetto dovrà dare un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un premio in denaro da investire esclusivamente nella propria attività di ristorazione. Ogni serata però, vedrà prima la scrupolosa ispezione dello chef.

4 Ristoranti, Alessandro Borghese vola nelle Marche

Alessandro Borghese infatti, prima di cenare nel ristorante, passerà in rassegna ogni piccolo angolo del locale. Nel corso della degustazione poi, sarà sua premura visionare anche il personale di sala mettendolo alla prova su: accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Soltanto alla fine, scopriremo quale ristorante tra i quattro in gara avrà avuto la meglio ed infatti, Alessandro ha a disposizione 5 punti bonus che potrebbero rendere la sfida ancora più elettrizzante ribaltando gli eventi. Ecco i ristoranti di questa sera, a cominciare dall’Osteria Braceria. Emanuela ha aperto il suo ristorante insieme al marito 4 anni fa. Poi spazio per l’Osteria da Doddo con Alice alla guida. Di seguito poi, L’enosteria di Roberta, con il menù che viene cambiato ogni mese tenendo alla base materie prime a KM0. In ultimo, La Gioconda di Gabriele, con la sua cucina creativa, contemporanea e la professionalità così come la cura dei dettagli sotto tutti i punti di vista. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo questa sera!

