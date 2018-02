Alessia Mancini/ Inaspettata amicizia con Rosa Perrotta? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini continua ad avere dalla propria parte i bookmakers, che la danno come vincitrice dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto Craig Warwick la attacca.

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

Alessia Mancini è senza dubbio una delle leader più forti dell'Isola dei Famosi 2018. Anche per questo i bookmakers continuano a dare quasi per certa la sua vittoria finale. Nell'ultima settimana abbiamo assistito inoltre ad un leggero cambiamento da parte della concorrente, con una marcia indietro verso Rosa Perrotta. Le due Naufraghe infatti erano entrate in contrasto in precedenza per via dell'incendio della capanna, ma sembrano proprio che abbiano trovato un punto in comune. Anche se i due hanno litigato a fondo e senza mezzi termini, Alessia ha dimostrato di apprezzare Rosa, sottolineando di reputarla una ragazza intelligente e piena di risorse. Il sodalizio fra le due tuttavia risale ai giorni precedenti all'ultima diretta, quando dopo un confronto aperto e acceso hanno realizzato di avere entrambe lo stesso carattere. Il cambiamento nella Mancini tuttavia è più che evidente. Durante la ricostruzione dell'accampamento, la concorrente ha deciso di tenersi alla lontana dai lavori più pesanti e lasciare tutto in mano agli uomini, salvo poi dover fare marcia indietro di fronte al nulla di fatto registrato dai Naufraghi. Ed ecco che ancora una volta la Mancini è costretta a fare l'uomo della situazione ed a risolvere le difficoltà della quota blu del reality. Nel frattempo, all'esterno corrono sempre più veloci alcune voci di corridoio che vedrebbero la Mancini responsabile dell'assenza di un altro papabile concorrente. Secondo il settimanale Spy, Stefano Bettarini sarebbe stato infatti scartato dalla produzione per via del loro passato romantico, poi tramutato in rancore. Per evitare scontri prevedibili, gli autori avrebbero deciso quindi di lasciare a casa l'ex calciatore.

Craig Warwick attacca a Domenica Live: Alessia Mancini è una delle concorrenti più cattive

Alessia Mancini sarebbe ancora più spietata di quanto apparsa finora al pubblico dell'Isola dei Famosi 2018. A sottolinearlo è Craig Warwick, fra gli ultimi ritirati del reality, che durante un'ospitata a Domenica Live ha sottolineato di considerare la concorrente fra i più cattivi dell'edizione. Un particolare che di certo non è sfuggito a Paola Di Benedetto, protagonista di un botta e risposta a colpi di nomination con la rivale. Dittatrice, impietosa. Sono tanti gli aggettivi con cui Alessia è stata definita dai compagni d'avventura nel corso delle settimane ed altrettanti gli scontri. Eppure Alessia risulta vincente agli occhi di un folto gruppo di fan, che vede in lei forse l'unico elemento sincero di quest'edizione dello show. E forse è anche per questo che finora le è stata perdonata quella durezza che maschera in realtà un animo più che fragile, come rivelato dal padre durante una delle ultime dirette. Il percorso di Alessia all'Isola per adesso è stato più che significativo sotto molti punti di vista. Operosa, attiva, energica. Mai ferma un minuto e sempre all'opera per assicurare il benessere a tutto il gruppo. Inevitabile che lo scotto da pagare sia una forte antipatia agli occhi di diversi Naufraghi. C'è da chiedersi tuttavia se la recente acquisizione delle simpatie di Rosa Perrotta non le abbia assicurato un nuovo asso vincente. L'ex tronista del resto ha dalla sua parte alcuni concorrenti ed avrebbe potuto mettere contro Alessia il suo gruppetto, che a questo punto potrebbe persino supportarla contro eventuali altre nomination.

