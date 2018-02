Alessia Marcuzzi e l’audio di Striscia la Notizia/ Le prove sul canna-gate l'affondano? (Isola dei Famosi)

Alessia Marcuzzi si tiene lontana dalle polemiche, ma potrebbe essere costretta a vivere la chiusura dell'Isola dei Famosi 2018 prima del previsto.

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

Alessia Marcuzzi potrebbe presto dover affrontare la chiusura anticipata dell'Isola dei Famosi 2018. In questi giorni il gossip su un possibile stop della produzione Magnolia sta interessando le testate di gossip, ma la conduttrice ha voluto spegnere le voci di corridoio. In realtà Alessia è in attesa del verdetto finale degli autori, impegnati in un vertice fra Magnolia e Mediaset che decreterà il destino del reality. Il tutto a causa del cannagate e delle polemiche scoppiate in seguito, dalle accuse di omofobia dirette da Craig Warwick a Franco Terlizzi fino alla battaglia che sta portando avanti Eva Henger e che ha coinvolto anche i vertici del programma. Cecilia Capriotti ha infatti svelato che gli autori sarebbero stati informati prima della diretta di quanto stava accadendo alle Honduras, motivo che potrebbe vedere traballare più di qualche sedia. La Marcuzzi intanto preferisce non sbilanciarsi troppo sull'eventuale chiusura anticipata dello show, che in teoria dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 10 aprile.

SPUNTA UN SECONDO AUDIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Striscia la Notizia non ha esistato a mettere al corrente Alessia Marcuzzi sull'audio scottante che darebbe ragione a Eva Henger. La conduttrice è stata infatti la prima ad ascoltare l'audio incriminato, o meglio il primo di una serie. Le prove portate alla sua attenzione da Max Laudadio e Valerio Staffelli sono riuscite tuttavia a strappare solo una risposta vaga alla conduttrice, che con il proprio atteggiamento ha dimostrato già diverse volte di non voler cadere nella rete di polemiche. Alessia ha preferito infatti informare la produzione prima di sbilanciarsi troppo, sicura che comunque il reality non debba essere confuso con un tribunale o una trasmissione giornalistica. Il tutto prima ancora che venisse rivelato pubblicamente che la testimone in questione è Chiara Nasti e che avrebbe assistito al consumo di marijuana da parte di Francesco Monte. Come sottolinea Today, la Marcuzzi è apparsa comunque colta alla sprovvista per le prove di Striscia, che in seguito hanno trovato un'ulteriore prova a vantaggio delle accuse della Henger. Questa volta l'audio è stato fatto ascoltare a Barbara d'Urso durante Domenica Live, ma la conduttrice ha preferito passare la palla alla collega, l'unica che ai suoi occhi dovrebbe interessarsi della situazione.

IN CRISI PER L'ISOLA DEI FAMOSI? ALESSIA MARCUZZI IN RELAX CON FAMIGLIA E AMICI (FOTO)

Nonostante le polemiche si siano abbattute sull'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi dimostra di riuscire a rimanere in piedi anche nel bel mezzo della tempesta. Da un lato di certo le farà piacere sapere che il reality continua ad essere il più chiacchierato sui social, anche se i motivi sono discutibili agli occhi di molti. Nella diretta di questa sera, la conduttrice potrebbe inoltre cogliere la palla al balzo per chiarire anche un altro episodio grave che sarebbe accaduto alle Honduras e che questa volta riguarda Craig Warwick. Il sensitivo ha sottolineato infatti di essere stato ferito da alcune presunte frasi omofobe pronunciate da Franco Terlizzi, un evento molto grave che potrebbe provocare l'eliminazione dell'ex pugile a prescindere dalla sua presenza in nomination. Per il resto sembra proprio che la Marcuzzi stia sfruttando ogni momento libero per concentrarsi sulla sua famiglia, fra zucchero filato condiviso con il marito e scatti con l'amica Micaela Calabresi Marconi ed il suo fidanzato. Diverse foto pubblicate sui social riprendono infatti la conduttrice alle prese con un contesto più soft rispetto a quello del suo stesso programma di punta. Clicca qui per vedere il post di Alessia Marcuzzi.

