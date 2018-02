Alex Migliorini e Alessandro D’Amico/ Uomini e Donne, la seconda coppia gay del programma ospite in studio

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico tornano nello studio di Uomini e Donne. Sono passati tre mesi dal giorno della scelta del trono gay. I due sono pronti a partire per la Spagna.

27 febbraio 2018 Redazione

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico

Dopo Paolo Crivellin e Angela Caloisi, anche Alex Migliorini e Alessandro D’Amico torneranno nello studio di Uomini e Donne dove è iniziato il loro amore. Alex ha scelto Alessandro a novembre e da allora i due sono insperabili: “Perché quando si ama, si ama a prescindere. Non serve dare un bacio solo perché vogliamo un bacio indietro, non bisogna regalare una rosa solo per il giorno di San Valentino, portarlo/a a cena fuori solo perché si festeggia l’anniversario. Se ami davvero lo dimostri ogni giorno. Buon San Valentino”, ha scritto su Instagram Alex il 14 febbraio. Oggi, martedì 27 febbraio, tornano a Uomini e Donne per raccontare come procede la loro relazione. I due raccontano di aver da poco festeggiato tre mesi insieme e che convivono a Milano. Le presentazioni in famiglia hanno già avuto luogo e i rispettivi genitori approvano questo rapporto. Il 4 aprile partiranno alla volta di Ibiza, dove Alessandro lavora.

Aria di crisi tra Alex e Alessandro?

Alcuni giorni fa si era iniziato a parlare di una presunta crisi tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. Da diversi giorni non postavano più alcuna foto sui social e non sembravano neanche trascorrere più molto tempo insieme. A smentire le voci ci ha pensato l’ex corteggiatore napoletano con una foto nelle sue Instagram storie: un ritratto in bianco e nero in cui Alex e Alessandro si guardano intensamente, accompagnato dalla didascalia “Solo questo”. Inoltre una fan della coppia del Trono Gay ha raccontato al blog News UeD di averli incontrati recentemente:“Ieri finalmente sono riuscita ad incontrare Alex e Alessandro… Bellissimi, disponibilissimi e sopratutto… altro che crisi! Sempre uniti e molto simpatici!” Insomma, sembra proprio che i due voleranno insieme ad Ibiza per la bella stagione.

© Riproduzione Riservata.