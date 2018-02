Amici 17/ Anticipazioni e news: la crisi di Emma e la sfida di Vittorio

Amici 17, anticipazioni e news: Emma in crisi annuncia di voler lasciare la scuola, ma poi cambia idea spiegando che è stato un momento di debolezza. Il ballerino Vittorio in sfida.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Vittorio

Nuova sfida per Vittorio, il ballerino di Amici 17 che ha tentato più volte di lasciare la scuola dall’inizio del suo percorso. Finora, però, è riuscito sempre a difendere il suo banco, ma con il serale che è sempre più vicino, dovrà dimostrare qualcosa in più per restare nella scuola e tentare di conquistare una maglia per la fase più importante del programma. Vittorio che nello scorso speciale del sabato non ha potuto ballare a causa di un infortunio, ha conosciuto il suo sfidante. Si tratta del 16enne Aliosha che ha tutte le carte in regola per entrare nella scuola. La sfida si svolgerà la prossima settimana e Vittorio dovrà impegnarsi seriamente per restare nella scuola. Dopo l’addio di Claudia che ha dovuto lasciare il suo banco per cederlo alla giovanissima Sephora, portata nella scuola direttamente da Alessandra Celentano, tra i ballerini di Amici 17 ci sarà un altro addio a poche settimane dall’inizio del serale che potrebbe prendere il via ad aprile?

EMMA MUSCAT IN CRISI

Le pressioni che gli allievi di Amici 17 vivono causano spesso profonde crisi. Ne sa qualcosa Emma Muscat che, oltre a dover gestire ansie e preoccupazioni dovute alla scuola, deve gestire anche la mancanza della propria famiglia. Lontana dai suoi genitori, nei giorni scorsi, Emma aveva addirittura annunciato l’addio al programma. La bravissima cantante ha così avuto un confronto con Maria De Filippi che ha cercato di capire le motivazioni dell’allieva. Emma, però, ha spiegato alla De Filippi di aver avuto solo un momento di debolezza e di voler restare nella scuola per continuare a sperare di poter realizzare il suo sogno. Molto apprezzata dai professori e amata dal pubblico, Emma è considerata una delle favorite per accedere al serale. Dotata di una bellissima voce e di una straordinaria tecnica, Emma potrebbe anche essere la vincitrice di Amici 17.

