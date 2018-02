Andrea Marchi (Magnolia), Isola dei famosi 2018/ "Nessuno mi ha detto che Monte stesse fumando canne"

Andrea Marchi, Isola dei Famosi 2018: il capo progetto Magnolia ha aperto la puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con un suo intervento.

27 febbraio 2018 Fabio Morasca

Andrea Marchi, il suo intervento a L'Isola dei Famosi (Canale 5)

Andrea Marchi, capo progetto Magnolia, è intervenuto davanti alle telecamere in apertura della puntata odierna de L'Isola dei Famosi. Questo è stato la prima parte del suo intervento con il quale ha fornito la cronistoria degli eventi: "Non sono abituato a stare davanti alla telecamera. Sono qua soprattutto per i miei figli che hanno sentito citare il mio nome a vanvera. Sarò preciso. I concorrenti sono arrivati in Honduras il 18 gennaio. Ho raggiunto i concorrenti in serata, ho spiegato loro cosa avremmo fatto nei giorni seguenti nella villa. Dovevamo fare le clip per il prime time per spiegare le prime nomination. Non è stato come il Grande Fratello, non avevamo un'attrezzatura simile. Nino Formicola mi ha chiesto se si poteva fumare sigarette. Io ho detto di sì perché l'Isola vera non era iniziata. Ho chiesto di fumare con moderazione e fuori dagli spazi chiusi. Non potevamo mandare in onda gente che fumava per principio. Sono stati nella villa fino al 22, fino al trasferimento all'Isola vicina. In quei giorni in casa, non c'è stata una sola persona venuta da me a dirmi che Francesco Monte stesse fumando canne".

IL CONFESSIONALE DI EVA HENGER MAI ANDATO IN ONDA

Successivamente, è andato in onda il famoso confessionale di Eva Henger mai stato trasmesso prima. Poco dopo, Marchi ha continuato a parlare: "Le occasioni sono state molteplici. Dopo le lamentele della Mancini, ho vietato di fumare sigarette in casa. Nella prima puntata, Francesco Monte nomina Eva Henger. Al suo rientro sulla spiaggia, la Henger fa un confessionale dove accusa Francesco di aver fumato marijuana, fino a quel momento Eva non mi aveva detto nulla. Eva chiede di parlare con me a quel punto. Non è una responsabilità che mi prendo come scelta personale. Quando c'è un'accusa così grave, è necessario confrontarmi con la produzione e con l'editore. Ho avuto un colloquio con Eva il 25. All'interno della Casa, non abbiamo una singola immagine di Francesco mentre prepara, fuma o divide una canna con qualcuno. Questo deve essere molto chiaro. Se avessimo avuto quell'immagine, ne avremmo subito parlato con Magnolia. Dopo il colloquio con Eva, abbiamo parlato con Magnolia a Milano e abbiamo lasciato a loro le decisioni. Francesco Monte ha negato ogni addebito". Andrea Marchi ha confermato di aver dato il via libera alla Henger di denunciare il fatto in diretta.

