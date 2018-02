BEAUTIFUL/ La proposta di Katie ha successo: presto una trasferta a Montecarlo! (Anticipazioni 27 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 febbraio: i Forrester accettano la proposta di Katie di organizzare una sfilata della linea costumi a Montecarlo. La trasferta è imminente?

27 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

La trasferta del cast di Beautiful a Montecarlo è da anni un'abitudine consolidata nelle trame della soap americana. In passato nella città monegasca abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena come la scoperta della relazione di Quinn ed Eric o il matrimonio di Hope e Wyatt, e a quanto pare anche quest'anno dovremo prepararci a qualche interessante storyline. Katie e Wyatt hanno infatti parlato della possibilità di spostare in Europa la sfilata dei costumi da bagno della Forrester Creations in occasione dell'annula summit della Spencer Pubblications. Tale idea verrà oggi proposta anche a Steffy, Ridge ed Eric e verrà accolta positivamente dai quadri dirigenziali della casa di moda. L'occasione potrebbe essere perfetta per segnare il rilancio dell'azienda dopo il furto messo in atto dalla Spectra Fashions. I Forrester si prepareranno quindi a partire per il vecchio continente, con l'approvazione di Liam e Wyatt.

BEAUTIFUL: SHEILA CHIEDE INFORMAZIONI A CHARLIE

Insieme alla novità relativa alla sfilata della Forrester Creations a Montecarlo, nella puntata di Beautiful di oggi assisteremo a nuove indagini da parte di Sheila. La dark lady ha messo in guardia Quinn, dicendole che dovrà stare in guardia d'ora in avanti ma la moglie di Eric ha negato qualsiasi suo coinvolgimento con Ridge. Ciò non basterà comunque per mettere a tacere i sospetti della ex infermiera. Al contrario, Sheila deciderà di rivolgersi proprio alla persona che le ha messo la pulce nell'orecchio ovvero allo stesso Charlie. Troverà ancora una volta la guardia giurata al 'Giardino' e qui si confronterà con lui, apprendendo la sua convinzione che possa essere accaduto qualcosa di sentimentale tra i Quidge. E da qui al nuovo confronto con la rivale in amore il passo sarà breve: la Carter deciderà infatti di confrontarsi ancora una volta con la Fuller, facendole capire di essere a conoscenza di notizie imbarazzanti su lei e Ridge. Da qui alla scoperta della verità il passo sarà breve?

