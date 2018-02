BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La coppia insieme agli eventi della Milano Fashion Week, poi si riparte?

Andrea Iannone e Belen Rodriguez sono stati visti felici e innamorati durante la Fashion Week di Milano. La coppia si prepara ora ad una nuova separazione?

Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono solo un lontano ricordo. La coppia più chiacchierata dello showbiz italiano appare felice e innamorata e non rinuncia a postare vari scatti nei rispettivi profili social. È questo il caso della modella argentina, che ha riproposto un'immagine delle recenti vacanze alle Maldive mentre mentre Andrea ha voluto pubblicare la foto di un evento mondano al quale entrambi hanno partecipato lo scorso sabato. Complice la settimana della moda milanese, infatti, i due fidanzati erano presenti al party di Anna Dello Russo, evento collatorale alle tante sfilate organizzate nel capoluogo. Belen indossava un cappotto nero dal quale si intravedeva un vestito rosso, accompagnato da borsa arcobaleno (associazione di colore molto usata anche nelle varie sfilata). Il pilota della MotoGp invece ha preferito una giacca nera con una camicia bianca a righe.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: presto una nuova separazione

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno condiviso molti eventi mondani in occasione della Milano Fashion Week. L'occasione era perfetta per unire il lavoro all'amore, in vista di una nuova imminente separazione. Fra pochi giorni, infatti, il pilota della Suzuki sarà impegnata nella prima gara dell'anno in programma in Qatar. Lo scorso anno lo aveva accompagnato anche la fidanzata Belen, seguita a sua volta dal piccolo Santiago, fatto che aveva scatenato diverse critiche da parte dei sostenitori dello sportivo. Per molti Belen era considerata l'unica causa della sua caduta di rendimento, affermazione rinnovata per tutto il resto della stagione. Anche il nuovo anno non è partito nel migliore dei modi per Iannone, che non ha particolarmente brillato in occasione delle prime prove ufficiali e già sono in molti a chiedersi se anche nell'esordio della nuova stagione Belen sarà al seguito. Ripartiremo dunque dal tormentone dello scorso anno?

