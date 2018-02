BENEDETTA PARODI LASCIA DOMENICA IN? / La decisione presa a causa dei bassi ascolti del programma

Benedetta Parodi lascia Domenica In? Le polemiche e i bassi ascolti del programma domenicale potrebbero fare la prima vittima illustre già a partire dalla prossima settimana.

L'avventura di Bendetta Parodi a Domenica In potrebbe essere già giunta al termine. Ne abbiamo avuto il chiaro sentore nelle ultime puntate del programma domenicale di Rai 1, quando alla più giovane delle sorelle è stato via via concesso meno spazio, relegata più che altro agli approfondimenti sulla cucina. Un tema sicuramente caro alla conduttrice di Bake Off Italia ma non sufficiente per convincerla ad andare oltre in questa avventura televisiva, che settimana dopo settimana si è trasfermata in un vero disastro in termini di ascolti. Partita già con difficoltà, ma non molto al di sotto degli ascolti dello scorso anno, Domenica In ha scatenato critiche senza precedenti, restando costantemente al di sotto del programma rivale ovvero Domenica Live di Barbara d'Urso. Da qui la decisione di correre ai ripari con ospiti di maggiore importanza, che a quanto pare non hanno limato i dissapori tra le due sorelle Parodi.

Benedetta Parodi lascia Domenica In?

Nelle ultime puntate di Domenica In la presenza di Benedetta Parodi è andata via via diminuendo e anche i pochi minuti che le sono stati messi a disposizione hanno dimostrato come non fosse affatto felice: musi lunghi, uscite anticipate dallo studio (con l'assenza persino nei minuti finali) hanno dimostrato come fosse difficile questa convivenza in famiglia, anche se le due conduttrici hanno sempre smentito evitando di peggiorare le cose. E a quanto pare, domenica prossima ci sarà un'ultima apparizione di Benedetta, con la messa in onda di un video già registrato dopodiché lascerà ufficialmente la trasmissione. Una decisione che era stata in qualche modo anticipata dalla stessa Cristina nel corso di un'intervista a Tv Talk nella quale aveva confermato: "Mi spiace moltissimo. Era un nostro sogno. Sarebbe stato bello continuare. Benedetta aveva bisogno di tempo". Le due conduttrici non hanno aggiunto altro sulla querelle negli ultimi giorni, in attesa di scoprire gli sviluppi del caso già la prossima domenica

