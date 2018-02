Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci e il mistero sul terzo conduttore

Ballando con le stelle 2018, concorrenti e news: dopo l'annuncio degli accoppiamenti tra i vip e i maestri di ballo, Milly Carlucci lancia un nuovo mistero, quello sul terzo conduttore.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Mistero sul nome del terzo conduttore di Ballando con le stelle 2018. A pochi giorni dalla nuova edizione del programma di Raiuno che prenderà il via sabato 10 marzo, alle 20.35, Milly Carlucci, padrona di casa sin dal primo anno, ha stuzzicato la curiosità dei fans annunciando la presenza di un altro conduttore insieme a lei e al suo storico compagno d’avventura, Paolo Belli. “Abbiamo sempre condotto Paolo Belli ed io, quest’anno c’è un terzo conduttore. Un uomo dello spettacolo giovane, bello, atletico e molto alto”, ha dichiarato la Carlucci a Domenica In. Chi sarà, dunque, il conduttore misterioso? Sarà un attore, un ex atleta prestato al mondo dello spettacolo o un ex concorrente di Ballando con le stelle? Milly Carlucci ha deciso di non rivelare, almeno per il momento, l’altro suo compagno d’avventura mantenendo viva la curiosità del pubblico sul programma. I telespettatori, tuttavia, si aspettano un grande nome. Milly Carlucci saprà rispettare le aspettative del suo pubblico?

AMEDEO MINGHI PRONTO AD UNA NUOVA SFIDA

Pronto a scendere sulla pista di Ballando con le stelle è Amedeo Minghi che affronterà la temuta giuria che sarà formata, ancora una volta, da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith insieme ad una veterana di Ballando ovvero Samanta Togni. Il famoso cantautore si è detto pronto ad affrontare la nuova sfida. Nato e cresciuto con la musica, Amedeo Minghi saprà trasformarsi da cantautore e ballerino? Ad aiutarlo nella sua missione ci sarà una delle migliori ballerine di Ballando con le stelle. La Togni, inoltre, è anche una delle maestre più amate dal pubblico. Amedeo Minghi, dunque, potrà contare anche sull’appoggio dei telespettatori che, attraverso il televoto, decideranno le sorti delle coppie a rischio eliminazione. Amedeo Minghi, dunque, vuole dimostrare di avere la musica anche nelle gambe oltre che nel cuore.

