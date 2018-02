Benedetta Dolfi e Zachary Nardi/ Video, l’ex moglie di Filippo Nardi e le parole prima… (Isola dei Famosi)

Benedetta Dolfi e Zachary Nardi sono stati due dei protagonisti dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018: accetterebbero il ritorno di Filippo Nardi in Honduras?

Benedetta Dolfi alla fine ha voluto fare una sorpresa all'ex compagno Filippo Nardi, prima che quest'ultimo venisse eliminato dall'Isola dei Famosi 2018. L'ex gieffino ha perso infatti nel confronto con Amaurys Perez e Franco Terlizzi, ma ha potuto comunque vivere delle emozioni forti grazie alle parole di Benedetta. La madre di Zachary ha infatti notato come negli ultimi giorni il concorrente avesse mostrato segni di cedimento ed ha voluto evitare che finisse in un vortice senza fine. Per questo ha deciso di approfittare della sua ospitata in studio per riservargli qualche parola d'affetto, facendo poi spazio alla lettera scritta da Zachary al papà. L'adolescente non ha mai smesso di seguire Filippo fin dal suo arrivo alle Honduras ed è rimasto colpito nel vederlo in lacrime. Sicuro che abbia comunque avuto la sua rivincita rispetto al passato ed alla famosa scena delle sigarette, gli ha chiesto di fare un ultimo gesto: bruciare le lettere scritte al padre ed ai suoi cari prima di abbandonare le Honduras.

VIDEO, LA LETTERA TOCCANTE DI ZACHARI AL PADRE FILIPPO

Benedetta Dolfi e Zachary Nardi hanno di certo reso felice Filippo Nardi durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Ancora una volta l'affetto della sua famiglia ha spinto l'ex concorrente a mostrare le proprie fragilità di fronte alle telecamere del reality, salvo poi scoprire di essere stato eliminato grazie al televoto. Prima di uscire di scena ha voluto però seguire il consiglio del figlio Zach e bruciare le lettere che nell'ultima settimana aveva scritto al padre, all'ex compagna ed allo stesso ragazzino. Parole che in poco tempo erano diventate virali e che hanno fatto conquistare a Filippo la benevolenza del pubblico italiano. Benedetta di contro non si è sbilanciata troppo nelle parole, ma di certo la sua presenza nello studio ha significato tanto per il Conte. Fra i due la relazione è finita, ma l'affetto sembra legare ancora entrambi in modo indelebile. Clicca qui per rivedere l'intervento di Benedetta Dolfi all'Isola dei Famosi 2018 e la lettera di Zachary al papà Filippo Nardi.

FILIPPO NARDI RITORNERA' IN HONDURAS?

Benedetta Dolfi ed il figlio Zachary avranno di certo aspettato con ansia il ritorno di Filippo Nardi. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha preso l'aereo in tutta fretta e sembra proprio che avesse già ripreso i contatti professionali prima ancora di sbarcare in Italia. Il giorno successivo all'eliminazione, il Conte ha infatti annunciato tramite i propri social che sarà presente in una rubrica radio in access prime time su Radio Zero Sei, la Nardi Zone come sottolineato dall'amico e conduttore Francesco Cirioni. Di certo si sarà ritagliato anche uno spazio tutto personale per riabbracciare ex compagna e figlio, anche se la riservatezza di tutti e tre li ha spinti a non condividere quei momenti con i fan. Il silenzio ha interessato infatti l'uscita di scena di Filippo, mentre si vocifera già sulla possibilità che possa far ritorno in Honduras grazie al ripescaggio che secondo il settimanale Nuovo sarebbe già in atto in queste ore.

