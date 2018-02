Bianca Atzei/ Lite con Elena Morali: "mi ha messo contro Paola di Benedetto" (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 si destreggia fra le accuse ricevute da Paola Di Benedetto e quelle lanciate ad Elena Morali: chi sta dicendo la verità?

Bianca Atzei - Isola dei Famosi 2018

La settimana di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 non è stata di certo positiva. E' stata infatti costretta dalla produzione a rimanere legata a Paola Di Benedetto, con cui ha avuto scontri piuttosto accesi anche a ridosso dell'ultima diretta. La reazione di entrambe alla notizia, annunciata in puntata, ha fatto intuire ai telespettatori che quella pace tanto decantata nascondeva in realtà un focolaio che brucia ancora. Bianca infatti ha vissuto una nuova lite con Paola in questi ultimi giorni, ma questa volta è stata tirata in ballo anche Elena Morali. Secondo la cantante, la fidanzata di Scintilla avrebbe infatti alimentato in modo consapevole gli attriti fra lei e Paola, facendo leva su alcune menzogne. Bianca è infatti sicura che dietro le loro incomprensioni ci sia lo zampino di Elena, mentre Paola l'ha accusata di aver mentito riguardo alla motivazione data per la sua nomination. La concorrente avrebbe deciso di darle il proprio voto per permettere alla rivale di tornare fra le braccia di Francesco Monte, tesi a cui la diretta interessata non crede. Ed anche per questo Bianca ha pensato bene di tirarsi fuori dall'empasse scaricare ogni responsabilità sulla Morali, non riuscendo però a scalfire la buona opinione che la Di Benedetto nutre nei confronti della terza Naufraga. Anche per questo sembra aver atteso il ritorno dell'ex Pupa a Playa Uva per attaccarla a viso aperto ed accusarla di fare il doppio gioco.

E' UNA DELLE FAVORITE ALLA VITTORIA FINALE

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe presto vedere Bianca Atzei in nomination. La Naufraga è riuscita finora a catturare le simpatie solo di Alessia Mancini, mentre ha vissuto scontri aperti con gli altri concorrenti. Ora che Filippo Nardi è stato eliminato dal reality, appare sempre più chiaro come abbia perso un valido alleato ed un appoggio sicuro che avrebbe potuto evitarle futuri contrasti. Lo dimostra quest'ultima settimana, che fra una lite accesa con Paola Di Benedetto a quella con Elena Morali non è stata per niente semplice per Bianca. Sulla sua possibile eliminazione tuttavia non scommettono i bookmakers, che si dichiarano invece certi di una sua presunta vittoria. Secondo Snai, la cantautrice merita addirittura una quota di 3.00 che la potrebbe salire presto sul podio, a cui si affianca un 2.50 regalato da Eurobet. Il pubblico italiano infatti ha manifestato un forte apprezzamento per Bianca, scegliendo di difenderla a spada tratta sui social. A confermare il gradimento dei fan è soprattutto l'amicizia forte che si è instaurata fra la Atzei e Alessia Mancini, reputata agli occhi di molti come la più genuina del reality. La concorrente dovrà quindi fare molta attenzione a non togliersi dall'ala protettiva della Naufraga, che di contro ha registrato una quota dei bookmakers inferiore di almeno tre punti. Insomma, Bianca è riuscita a conquistare i telespettatori grazie alle sue pene d'amore ed alla sua semplicità, oltre che all'animo fragile e romantico. Non è escluso tuttavia che quanto accaduto negli ultimi giorni andrà ad influire sull'impressione dei fan, a causa di un'ombra di falsità che sembra proprio essersi abbattuta sulla Naufraga.

