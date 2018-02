Cecilia Capriotti/ La verità su Francesco Monte? "Sapeva già tutto" (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti difende Eva Henger, svelando alcune verità su Francesco Monte. Le sue parole provocheranno la chiusura dell'Isola dei Famosi 2018?

Cecilia Capriotti - Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti ha di certo il merito di essere riuscita ad ottenere il consenso dei fan dell'Isola dei Famosi 2018 solo in seguito alla sua eliminazione. Giudicata fra le concorrenti più antipatiche durante la sua permanenza alle Honduras, l'ex concorrente è stata protagonista di diverse rivelazioni ed ha mostrato un lato di sé sfuggito agli occhi dei telespettatori. Sorridente e amabile, la Capriotti si è divertita inoltre a commentare le ricerche che gli utenti fanno con maggiore frequenza in associazione al suo nome. Il format digitale La parola chiave, dedicato agli ex Isolani, le ha permesso persino di rivelare di non essersi mai sottoposta a trattamenti con il botox e di non aver voluto aiutare l'amico Bobo Vieri nel cercare una fidanzata perché convinta che dovesse prima mettere la testa a posto. Come sottolineato da TgCom24, l'ex Naufraga si è lasciata andare inoltre a qualche lacrima, nel pensare a quanto sia stato prezioso il suo Chihuahua, una vera e propria terapia che le ha permesso di governare al meglio gli attacchi di panico. Clicca qui per rivedere il video di Cecilia Capriotti a Parola Chiave.

FRANCESCO MONTE SAPEVA GIA' TUTTO? LA VERITA' DI CECILIA CAPRIOTTI

Cecilia Capriotti si è schierata a metà dalla parte dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 più discussa del momento. A Domenica Live, la Naufraga ha infatti sottolineato che l'ex attrice avrebbe parlato con la produzione dello scandalo Francesco Monte ben prima della diretta della seconda puntata. Un punto a favore della Henger e di questa sua particolare verità, finita nel calderone delle sue presunte menzogne. Cecilia inoltre avrebbe informato subito Francesco di quanto stava accadendo, sempre prima del collegamento con l'Italia. Nessun colpo inaspettato quindi per l'ex tronista, che forse è stato colto alla sprovvista solo per via della scelta di Eva di parlare della sua denuncia in diretta e non limitarsi al confessionale. Com'è facile pensare, Monte non è rimasto tranquillo di fronte alle accuse ed avrebbe passato dei brutti momenti anche nella settimana successiva allo scoppio del cannagate, ha sottolineato la Capriotti, temendo per il padre ed il fratello.

IL DRAMMA DELL'EX NAUFRAGA: "NON HO PARLATO PER DUE ANNI"

Il passato di Cecilia Capriotti non è di certo stato semplice, come ha lasciato intuire durante il suo percorso all'Isola dei Famosi 2018. Parole velate e collegate ai suoi costanti attacchi di panico, che proprio grazie al reality sembra aver superato del tutto. Complice la partecipazione a Verissimo, Cecilia ha svelato che i suoi attacchi di panico sono collegati alla morte del padre, avvenuta quando aveva appena due anni. Il trauma all'epoca è stato così forte che ha smesso di parlare per oltre due anni, tanto da spingere la madre a richiedere un sostegno scolastico. All'uscita dal reality, la Capriotti ha inoltre realizzato di non essere riuscita a legare con nessuna delle altre concorrenti donna, motivo che la porta a rimpiangere di non essere riuscita a creare un rapporto d'amicizia. Il salotto di Silvia Toffanin le ha inoltre permesso di scusarsi per l'insulto diretto tempo prima a Francesca Cipriani, per quel "fenomeno da baraccone" che ha spinto poi le due Naufraghe a confrontarsi in modo acceso.

© Riproduzione Riservata.