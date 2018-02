Chi sono i nuovi Naufraghi? Isola dei Famosi 2018/ Tre nomi e possibili ritorni

Tre nomi fra i papabili al ruolo di Naufrago dell'Isola dei Famosi 2018: di chi si tratta? Intanto si parla già di possibili ritorni: ecco chi avrebbe accettato.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 e i due opinionisti

In queste ultime ore l'Isola dei Famosi 2018 è entrata in subbuglio e non solo per quanto riguarda polemiche, accuse e macchine della verità che hanno tenuto impegnati gli ex concorrenti. Si parla infatti di nuovi arrivi per sostituire chi ha abbandonato per motivi di salute il reality e sono già almeno tre i nomi che sembrano quasi certi. Secondo il settimanale Spy, fra le probabilità maggiori ci sarebbe l'arrivo di Aida Nizar, un volto conosciuto di Marco Ferri con cui si è scontrata nella versione spagnola del Grande Fratello Vip. Una star agli occhi dei telespettatori spagnoli, con una forte esperienza di programmi e grande pubblico. La sua entrata in scena sarebbe quindi molto probabile, soprattutto se si considera la tendenza di Marco Ferri ad isolarsi dal resto dei Naufraghi. Insomma, potrebbe essere arrivato il momento di scuotere il modello, fin troppo incline a yoga e pratiche meditative.

STEFANO BETTARINI PRONTO A SBARCARE ALLE HONDURAS?

Stefano Bettarini sarà fra i nuovi Naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018? Secondo il gossip del momento sembra proprio che l'ex calciatore potrà vedere le Honduras solo tramite il piccolo schermo. L'ex gieffino ha infatti manifestato più volte la volontà di fare anche questa nuova esperienza, tanto che alcuni mesi prima del debutto di quest'edizione del reality, si parlava persino di un suo arrivo al fianco del figlio Niccolò. Un nulla di fatto che sembra perseguitare la famiglia del Betta, che secondo Spy sarebbe stato scartato dalla produzione per via del suo passato con Paola Di Benedetto. Fra i due potrebbe scoppiare di certo una lite in grado di far tremare le Honduras e dato che attualmente mancano più quote rosa che blu, è probabile che come prossima Naufraga vedremo una donna più che un uomo. Alcuni fan sono tuttavia convinti che Stefano potrebbe rivelare delle sorprese, dato che si è dato piuttosto da fare per commentare tutto ciò che accade nel reality, contestazioni verso opinionisti e inviato comprese.

MICHELA COPPA SARA' LA NUOVA NAUFRAGA? UNA MISTERIOSA PARTENZA

L'Isola dei Famosi 2018 vedrà l'arrivo di Michela Coppa? Secondo le voci di corridoio sarebbe fra le nuove Naufraghe più certe: gli autori si sono infatti dovuti muovere in fretta per trovare dei sostituti validi non solo per prendere il posto degli auto-eliminati, ma anche per riprendere le redini dello share. La showgirl potrebbe quindi aver già firmato per poter sbarcare alle Honduras, tanto che Spy avrebbe parlato addirittura di una certezza più che di un'ipotesi. Un'indiscrezione confermata anche dal settimanale Chi, mentre scongiurata da altre voci di corridoio. Si vocifera infatti che Michela sia stata fermata inspiegabilmente all'ultimo momento. Alcuni avrebbero avvistato invece la Coppa con tanto di valigia in mano, anche se non va sottovalutata la possibilità che in realtà facciano il ritorno tre dei Naufraghi eliminati al televoto di recente. Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti sarebbero infatti interessati a rientrare in gioco, mentre Francesco Monte e Eva Henger avrebbero già dato il loro secco no come risposta.

© Riproduzione Riservata.