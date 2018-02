Chiara Ferragni e Fedez/ Sospiro di sollievo dopo la paura: "Leone ha ricominciato a crescere"

Chiara Ferragni e Fedez tirano un sospiro di sollievo dopo la grande paura: gli ultimi esami clinici hanno rassicurato i futuri genitori sulla salute del piccole Leone.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez possono finalmente sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Il piccolo Leone che, negli ultimi giorni aveva spaventato i genitori, sta bene e ha ricominciato a crescere. Ad annunciarlo è stata proprio la fashion blogger più famosa al mondo che, per non compromettere la salute del suo bambino ha annullato tutti gli impegni professionali. "Oggi sono 34 settimane - ha scritto su Instagram Chiara - abbiamo appena fatto un'altra visita e Leo sta crescendo bene. Tieni duro piccolo. Grazie a tutti per il supporto". Il messaggio per i fans è arrivato anche da Fedez che, per stare vicino alla compagna, ha lasciato momentaneamente l’Italia trasferendosi a Los Angeles. Sorridente accanto alla sua Chiara, Fedez ha scritto: “Fin qui tutto bene”. Mamma Chiara e papà Federico, dunque, possono dormire sonni più tranquilli in attesa di poter finalmente stringere tra le loro braccia il piccolo Leone che sta già dimostrando di avere un carattere forte.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, LA PAURA PER LEONE

Pochi giorni fa, un’ecografia aveva spaventato fortemente Chiara Ferragni e Fedez, allarmati da ciò che gli avevano detto i dottori. "Questi ultimi due giorni sono stati confusi - aveva scritto Chiara Ferragni su Instagram -. Mercoledì mattina abbiamo fatto la nostra ecografia di routine e il nostro ginecologo ha scoperto che la pancia di Leo non cresce come dovrebbe, forse a causa della placenta che invecchia e non funziona correttamente". Le parole della Ferragni avevano immediatamente fatto il giro del mondo scatenando i fans che le avevano subito dimostrato affetto e sostegno. Leone, infatti, pur non essendo ancora nato, è già amatissimo dai fans dei genitori. Grazie alle foto e i video che la fashion blogger e il cantante pubblicano sui social, i fans si sente partecipi della gravidanza al punto da sentire loro il piccolo Leone che, quando nascerà, sarà accolto come un principe non solo da mamma, papà e dalle famiglie dei genitori, ma anche dai milioni di fans dei genitori.

