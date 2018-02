Chiara Nasti e il canna-gate/ In combutta con Eva Henger? I fan hanno dei dubbi (Isola dei Famosi 2018)

Chiara Nasti finisce nel vortice del cannagate: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 conferma le accuse di Eva Henger, ma i fan credono che ci sia altro dietro.

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte

Chiara Nasti ha negato a lungo, ma alla fine è caduta nella trappola dello scandalo cannagate dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex concorrente aveva già preso le distanze dalle domande insistenti di Striscia la Notizia, lasciandosi andare solo ad un "c'eravamo tutti" fin troppo ambiguo. La fashion blogger è stata infatti protagonista di un audio privato con Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, che ha tolto ogni dubbio sulla sua posizione. Chiara ha infatti confermato di essere a conoscenza di quanto avvenuto alle Honduras e che Francesco Monte avrebbe fumato marijuana senza sosta. Se così fosse appare ancora più strano che la produzione non si sia accorta di nulla e che l'ex tronista sia riuscito a nascondere il proprio vizio e i dovuti effetti agli occhi di cameraman, produzione e telecamere. Un punto a favore della Henger quindi e contrario alle affermazioni di Nadia Rinaldi, che invece ha smentito di essere stata male a causa dell'aria intrisa di cannabis.

COMPLOTTO FRA CHIARA NASTI E EVA HENGER? I DUBBI DEI FAN

L'audio diffuso da Striscia la Notizia con la confessione di Chiara Nasti è diventato virale in poco tempo ed ha alimentato ancora di più lo scalpore creato dal cannagate. La napoletana ora dovrà difendersi dalle accuse che ora la coinvolgono in modo diretto e soprattutto rispondere anche di una sua affermazione riguardo ad un altro Naufrago. Non si tratta di Francesco Monte, ma di Marco Ferri, che secondo la fashion blogger avrebbe fumato marijuana in compagnia dell'amico. Le rivelazioni di Chiara sono avvenute durante un pranzo privato con il marito di Eva Henger ed è stato proprio per questo che alcuni telespettatori di Domenica Live hanno sollevato qualche dubbio nell'ultima puntata del programma. Agli occhi di molti appare infatti tutto come un complotto, mentre Eva ha giurato di non aver stretto alcun accordo con la Nasti. Inoltre, chi ha registrato la conversazione? Non si tratta né di Massimiliano Caroletti né dell'ex concorrente, ma di una terza persona che forse aveva già previsto di poter strappare informazioni utili.

FIDANZATI O DIVISI? CHIARA NASTI E IL FIDANZATO IN UN BOTTA E RISPOSTA AL VELENO

La ventenne Chiara Nasti sta mantenendo la linea del silenzio su quanto sta avvendo all'Isola dei Famosi 2018 e in tanti altri salotti televisivi. L'ex concorrente ha preferito non esporsi in seguito all'audio diffuso da Striscia la Notizia, forse perché concentrata sul suo rapporto sentimentale con Ugo Abbamonte. La fashion blogger ha infatti lasciato le Honduras per tornare fra le braccia del fidanzato, ma negli ultimi giorni sono emersi alcuni sospetti riguardo ad una loro possibile rottura. Il tutto dovuto ad alcune Stories di Instagram, in cui i due ragazzi si sono scambiati un botta e risposta al vetriolo. In particolare è saltata agli occhi dei fan una frase di Abbamonte, in risposta ad un'affermazione di Chiara: il primo avrebbe infatti sottolineato "disgusted" (disgustato, ndr) ad una possibile critica della fidanzata, in cui manifestava la propria soddisfazione per l'allontanamento di chi ha dimostrato di non apprezzarla. Per ora nulla di certo sulla fine del loro amore e non è chiaro se l'episodio sia legato ad una lite fra innamorati o fra due che si sono appena lasciati.

