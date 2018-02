Daniele Bossari/ Il web non perdona la presa di posizione contro Eva Henger (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari è nel mirino dei social e di Stefano Bettarini: l'auricolare indossato in diretta nasconde una manovra della produzione dell'Isola dei Famosi 2018?

Daniele Bossari - Isola dei Famosi 2018

Questa sera, martedì 27 febbraio, Daniele Bossari torna su Canale 5 per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Settimana scorsa il vincitore del Grande Fratello Vip 2 e ora opininista del reality è stato travolto dalle polemiche dopo la rivelazione di Striscia sull’uso dell’auricolare durante la diretta. Nelle sue pagelle settimanali Davide Maggio ha dato 2 a Bossari: il giornalista critica l’attacco contro Eva Henger. E aggiunge: “Da segnalare che ci è giunta voce che la nuova agenzia di Francesco Monte sia la stessa di Daniele Bossari”. La rivelazione, da confermare, ha scatenata il poppò del web: “Ho letto su Davide Maggio che Daniele Bossari sarebbe entrato nell'agenzia di Francesco Monte, e menomale che Daniele diceva al gf di essere una persona pura, a me sembra davvero fazioso!” e “Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari mi fate schifo! State coprendo Monte! Dovete sparire dalla TV!! Due venduti allo show business!”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

DANIELE BOSSARI RISPONDE CON UN EMOJI

Daniele Bossari è entrato suo malgrado nel radar di Striscia la Notizia e di diversi fan per via di quanto accaduto durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Il vincitore del GF Vip 2 ed attuale opinionista del reality ha sollevato infatti qualche dubbio sulla genuinità di alcune affermazioni dirette ad Eva Henger. Durante l'ennesimo chiarimento in studio sull'ormai storico cannagate, Bossari si è lasciato andare in un "Dove vuoi arrivare" che ha alimentato non pochi sospetti. Anche se in studio ha ricevuto l'applauso dei presenti, i fa sui social si sono scatenati in alcune teorie che vedrebbero Bossari in ginocchio a determinate dinamiche della produzione. E non solo, perché Striscia la Notizia si è interrogata sulla presenza di un auricolare all'orecchio dell'opinionista, che potrebbe quindi aver ricevuto quel tipo di imbeccata dagli autori. Soprattutto se si considera il forte contrasto fra il suo comportamento nel reality che lo ha visto come concorrente e quello tenuto in questa sua nuova veste: troppo duri gli attacchi di cui si è reso protagonista agli occhi di chi lo ha sempre visto "mansueto". La reazione di Bossari intanto non si è fatta attendere. Alle insinuazioni di Ficarra & Picone ha risposto sui social con una semplice emoji sorridente e con le lacrime agli occhi.

STEFANO BETTARINI VS DANIELE BOSSARI: "HA SBAGLIATO"

Sembra proprio che Daniele Bossari stia perdendo l'affetto del pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, lo stesso che ne ha esaltato la sincerità durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. L'opinionista ha ricevuto aspre critiche sui social, a prescindere da quale sia la verità sugli ultimi eventi. Lo criticano infatti quanti credono che stia ricevendo dei suggerimenti dalla produzione su cosa dire durante la diretta e lo accusano anche coloro che valutano lo scenario opposto. Se la famosa frase detta in puntata contro Eva Henger fosse davvero farina del suo sacco, sarebbe ancora più scandaloso agli occhi di chi ne ha sempre lodato la purezza e la calma. E i telespettatori non sono gli unici a puntare il dito contro Bossari e la sua presenza all'Isola 2018. Anche Stefano Bettarini non si è certo risparmiato in critiche, come dimostra un suo intervento sul settimanale Spy. L'ex calciatore crede infatti che l'opinionista abbia sbagliato analisi du Amaurys Perez, che ha reputato fin troppo aggressivo a causa di alcuni exploit non proprio felici. Così come avrebbe fatto un grande errore nel fare una battuta a Bianca Atzei, insinuando che abbia finito per litigare con Filippo Nardi solo dopo averlo visto nudo. Sembra proprio che per Bossari non ci sia quindi via d'uscita: qualsiasi cosa dica è destinata a finire sulla gogna. Intanto chi lo sostiene a spada tratta non ha alcun dubbio: i rimbrotti di Bettarini sono dovuti ad un rancore che lo riguarda in modo diretto. L'ex calciatore infatti non avrebbe ancora digerito di essere stato scartato come inviato del reality, motivo per cui non risparmierebbe accuse sia al "rivale" in studio sia nei confronti di Stefano De Martino.

