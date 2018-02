ELENA MORALI/ Video, la naufraga contesa tra Simone Barbato e Scintilla (Isola dei famosi 2018)

sElena Morali all'Isola dei Famosi. La naufraga è stata a Isla Bonita con Simone Barbato, ma ha confessato come tra lei e il mimo di Avanti un altro ci sia solo una tenera amicizia.

27 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Elena Morali con Simone Barbato

Elena Morali è una delle naufraghe più belle della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e la showgirl sta cercando di entrare in tutte le dinamiche del gruppo, non senza polemiche. Infatti, l’ex partecipante de La Pupa e Il Secchione non sta particolarmente simpatica a Franco Terlizzi, il pugile vincitore di Saranno Isolani. L’antipatia tra i due è sempre stata particolarmente lampante, fin da quanto Elena è sbarcata in Honduras ma nel corso delle ultime ore il loro astio sembra essere peggiorato. Infatti, Franco ha accusato Elena di essere colei che sta mettendo zizzania nel gruppo e che lo sta mettendo contro i suoi compagni di avventura Marco Ferri e Amaurys Perez. Tutto sarebbe nato quando Elena ha accolto uno sfogo proprio di Franco Terlizzi in merito alle scorse nomination. Franco ha detto di aver nominato Marco per vendicarsi e lo avrebbe apostrofato con delle male parole. Elena è andata dal modello e attore e gli ha rivelato il contenuto del confronto con Franco. A questo punto, Ferri ha cercato di chiarire con Franco e sembra che tra i due pace sia stata fatta ma Terlizzi ha poi espresso il suo rancore verso la bionda in un confronto con Rosa Perrotta.

ELENA COME RAMBO CON SIMONE BARBATO

Elena, nel corso delle ultime ore, ha preso parte a una nuova esperienza durante il reality dell’Isola dei Famosi. Infatti, Simone Barbato l’ha portata all’Isla bonita dopo che lui è stato nominato meor. I due si sono ritrovati dopo alcuni giorni di lontananza e si sono dati alla pazza gioia. Hanno sorseggiato caffè, si sono finalmente rilassati ma Elena ha voluto subito mettere le mani avanti, forse anche alla luce del fatto che in Italia abbia un fidanzato ad aspettarla. Infatti, seppur si è dichiarata felice di aver ritrovato Barbato, ha detto che con lui non c’è affatto romanticismo ma solo divertimento. Questo basterà a mettere a tacere il fuoco della gelosia di Gianluca Fubelli, promesso sposo di Elena? Quello che è certo è che, i due sono già tornati sull’Isola con gli altri naufraghi, dove sono stati accolti con una certa freddezza. Tuttavia, entrambi possono contare sulla reciproca amicizia. Addirittura, Simone ha creato una bandana a Elena in stile “rambo” e gliel’ha regalata, dicendole che presto gliene farà una più bella. Proprio questo affetto ha fatto sentire Elena in colpa per qualcosa che nasconde a Simone: avrebbe letto, di nascosto, il suo diario segreto.

ELENA E LO SFOGO DI GASPARE

Elena, in questa edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi, ha legato tanto con Simone Barbato, il quale l’ha definita la sua Jane. Questa vicinanza tra i due è stata accolta con perplessità dal fidanzato della ragazza, il comico Scintilla di Colorado, che ne ha parlato a Pomeriggio 5. Quello che è certo, però, è che Elena si sta dimostrando una buona amica per molti altri concorrenti del reality. Qualche giorno fa, infatti, ha raccolto lo sfogo di Nino Formicola, in arte Gaspare, il quale le ha parlato della morte del suo amico Zuzzurro e di come a sessant’anni si sia trovato costretto a reinventarsi per far sopravvivere la sua carriera. Elena ha cercato di far capire a Nino come fosse impensabile non considerare che uno dei due, prima o poi, sarebbe dovuto andare avanti senza l’altro e poi lei stessa si è chiusa nei suoi pensieri, non essendosi sentita adatta allo spirito del gioco e considerandosi colpevole di aver contribuito alla sconfitta della sua squadra durante la prova ricompensa.

