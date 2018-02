ELETTRA LAMBORGHINI, CORRADO TEDESCHI E ROMINA POWER / Perché hanno rifiutato L'Isola dei famosi 2018?

Perché Elettra Lamborghini, Corrado Tedeschi e Romina Power hanno rifiutato di partecipare a L'Isola dei famosi 2018? Ecco le spiegazioni di Gabriele Parpiglia.

27 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

L'Isola dei famosi 2018 è forse la più noiosa delle edizioni fino ad ora andate in onda. Il motivo? La scelta di vip che non sono riusciti ad attirare l'attenzione degli italiani, soprattutto dopo l'uscita di scena di uno dei protagonisti più attesi ovvero il tanto chiacchierato Francesco Monte. Ma c'era qualcuno che in passato era dato per certo naufrago e che in realtà poi si è tirato indietro all'ultimo momento. Parliamo della bella Elettra Lamborghini che fino a qualche mese fa era data per certa, con gran gioia degli amanti del trash. Chi meglio di lei avrebbe portato in scena discussioni e litigi? Ma la ricca ereditiera ha restituito al mittente l'invito, lasciando un vuoto che a questo punto appare incolmabile. A spiegare la ragione di questo rifiuto ci ha pensato l'autore Gabriele Parpiglia, ospite della trasmissione Ultime dall'Isola di Emanuela Gentilin. Secondo lui, la Lamborghini ha rifiutato il reality a causa di altri impegni professionali, in primis il suo nuovo singolo Pem Pem. Anche per Corrado Tedeschi, la mancata partenza va attribuita ad un altro impegno lavorativo ovvero lo spettacolo teatrale 'Notte di follia'.

Isola dei famosi 2018: i vip che hanno rifiutato di partire

Sono tanti i vip che hanno rifiutato di partecipare all'edizione 2018 de L'Isola dei famosi, lasciando un vuoto incolmabile. Tra di essi abbiamo già segnalato Elettra Lamborghini, di cui si sente fortemente la mancanza in queste puntate che faticano a conquistare l'interesse degli italiani. Se per lei il rifiuto è dettato da impegni lavorativi, come nel caso di Corrado Tedeschi, altri vip invece non hanno trovato l'accordo economico con la produzione. È questo il caso di Emanuele Filiberto di Savoia e di Brigitte Nilson, che richiedevano un cachet più alto di quello che gli era stato proposto. Niccolò Bettarini invece ha rifiutato a causa del secco no dei genitori Stefano e Simona Ventura ma potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 3 (in onda il prossimo autunno). Tra le pesanti assenze segnalate da Parpiglia, ricordiamo anche quella di Romina Power che non se l'è sentita di affrontare una prova tanto difficile ma che ha cercato di farsi sostituire dal fratello Tyrone.

