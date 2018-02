ENSA COSBY/ È morta la figlia di Bill Cosby: ha sempre creduto nell'innocenza del padre

Ensa Cosby, figlia dell'attore Bill Cosby, è morta a 44 anni. Era malata di reni. Ha sempre difeso il padre sotto accusa per numerose accuse di molestie sessuali.

27 febbraio 2018

Ensa Cosby, figlia dell’attore Bill Cosby, è morta venerdì scorso a 44 anni in Massachusetts, dove la famiglia ha una grande proprietà. Lunedì pomeriggio un portavoce del padre, Andrew Wyatt, ha annunciato che la sua morte è stata causata da una malattia renale, di cui Ensa ha sofferto per tutta la sua vita. “La famiglia Cosby ringrazia per le preghiere per la loro amata e bellissima Ensa”, è il comunicato letto dalla CNN. Ensa è una dei cinque figli di Bill Cosby e della moglie Camille. Il loro unico figlio maschio, Ennis, è stato ucciso durante un tentativo di rapina nel 1997 quando aveva 27 anni. A differenza del padre, Ensa ha vissuto lontano dai riflettori. Ensa Cosby in uno degli esplodi della sitcom “The Cosby Show”, che è andato in onda dal 1984 al 1992. L’attore James Woods ha scritto su Twitter un messaggio in ricordo di Ensa: “Niente è più straziante di perdere un figlio, indipendentemente dalle circostanze della propria vita”.

La difesa del padre

La morte di Ensa Cosby arriva un mese prima che suo padre venga processato per accuse di stupro in Pennsylvania: l’attore dei Robinson si è dichiarato non colpevole dalle accuse e rimane libero su cauzione in vista del processo programmato per il 2 aprile. Ensa Cosby ha sempre difeso il padre dalle accuse di molestie e violenze: “Credo che il razzismo ha giocato un ruolo importante nello scandalo. Mio padre viene punito da una società che crede ancora che gli uomini neri violentino le donne bianche, ma dice 'i ragazzi saranno ragazzi' quando sono accusati uomini bianchi”, ha scritto Ensa, insieme alla sorella Erinn, il maggio scorso. “Mio padre è stato pubblicamente linciato dai media - ha aggiunto - La mia famiglia, la mia giovane figlia, i miei giovani nipoti hanno dovuto sopportare impotenti e guardare i doppi standard di chi diceva di proteggere diritti di alcuni ignorando i diritti degli altri ed esponendo bambini innocenti ad accuse così terrificanti su qualcuno che loro amano teneramente e che è stato così amorevole e gentile con loro. È crudele”.

