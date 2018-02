Emanuela Tittocchia dopo Fabio Testi ha un nuovo amore?/ Mattino 5, dall'aborto alla rinascita

Emanuela Tittocchia ospite a Mattino 5 ammette di avere una persona la proprio fianco e di aver ritrovato il sorriso dopo Fabio Testi e l'aborto, presto avrà una famiglia tutta sua?

27 febbraio 2018 Hedda Hopper

Emanuela Tittocchia e Fabio Testi

Era lo scorso settembre quando Emanuela Tittocchia ha alzato il velo su quella che è stata la sua travagliata storia d'amore con l'attore Fabio Testi e oggi è tornata in tv per parlarne, anche se di rimbalzo. A Mattino 5 si parla degli amori e delle coppie con molta differenza di età e anche per lei è giunto il momento di ricordare la sua storia con Fabio Testi con tanto di servizio (che potete vedere qui) che ne ripercorre le tappe fino alla rinascita e ad un nuovo misterioso amore che lei stessa conferma quasi intimidita: "Come fate a saperlo? Comunque sì, da qualche mese ho un uomo, mio coetaneo di un anno più grande di me e sono felice". Queste le laconiche dichiarazioni dell'attrice di Centovetrine che dopo tanta sofferenza può finalmente pensare seriamente ad una vita a due ma, soprattutto, alla famiglia e alla gravidanza che con Fabio Testi ha sfiorato un anno fa.

LA STORIA CON FABIO TESTI E L'ABORTO

Proprio in un'intervista a Novella 2000, l'attrice ha rivelato: "E’ accaduto all’inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per sette anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari" ma alla fine non era così. Emanuela era incinta di Fabio Testi ma prese tempo prima di dirglielo proprio perché non era ancora sicura di lui e della loro relazione ma l'attesa lasciò subito il posto all'amarezza e alla tristezza: "Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne”. Oggi l'attrice ha ritrovato la serenità e il sorriso e si prepara a tornare al cinema con un nuovo film che la vede protagonista, arriverà anche la famiglia che ha sempre sognato?

